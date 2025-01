Władcy ekranów. Nielsen przeliczył oglądalność telewizji i streamingu w Polsce

Nielsen, firma specjalizująca się w Polsce do tej pory przede wszystkim w pomiarze oglądalności stacji telewizyjnych, opublikował dziś swój pierwszy raport zatytułowany „All Screens Video Landscape”. Pokazuje on już nie tylko dane o tym, co i jak długo gospodarstwa domowe w Polsce oglądają na ekranie telewizora. Po raz pierwszy objął także domowników odtwarzających treści wideo na komputerach, tabletach i smartfonach podłączonych do tej samej sieci WiFi, co największy domowy ekran – telewizyjny.

Internet odebrał linearnej telewizji przez dekadę 15 proc. czasu widza?

W warszawskiej siedzibie badawczej firmy zaprezentowano dziennikarzom i ekspertom część danych z tego raportu. I tak, w pierwszej edycji podano, że w 2024 r. średnio dziennie widzowie w Polsce oglądali wideo w domu przez 4 godziny 27 minut (276 minut). Z tej puli około 20 proc., czyli 56 minut dziennie, przeznaczaliśmy na oglądanie wideo „streamingowego” (to nie tylko filmy i seriale Netfliksa, ale też kanały telewizyjne emitowane online). Na tradycyjną telewizję zostało więc według naszych obliczeń 220 minut: 3 godziny i 40 minut w ciągu dnia.

Dla porównania w 2014 r. (dane z raportu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji) oglądaliśmy telewizję średnio przez 4 godziny i 20 minut dziennie. KRRiT nie wspomina o streamingu czy serwisach VoD. Netflix z polskojęzyczną wersją wszedł do Polski w 2016 r.

Można powiedzieć w uproszczeniu, że przez 10 lat internet zdołał odebrać linearnej tradycyjnej telewizji jako medium 40 minut dziennie, czyli 15 proc. czasu widza. Część tego czasu nadawcy odzyskali, sami przechodząc z kanałami linearnymi do sieci.