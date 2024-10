Zoltan Varga uhonorowany prestiżową Europejską Nagrodą Biznesową GLOBSEC

Wyróżnienie to jest wyrazem uznania dla znaczących wkładów wybranych europejskich osobistości w promowanie jedności i siły na całym kontynencie, szczególnie w trudnych czasach. Zoltan Varga dołączył tym samym do znakomitej grupy dotychczasowych laureatów, co jeszcze bardziej umacnia prestiż nagrody i jego własny wpływ na europejski krajobraz biznesowy.

„Przywództwo Zoltana Vargi znacząco kształtuje niezależne media i innowacje biznesowe w Europie Środkowej i Wschodniej. Nagroda jest uznaniem jego niezwykłych osiągnięć jako inspirującego i wizjonerskiego przedsiębiorcy i właściciela mediów” – napisano w uzasadnieniu przyznania nagrody GLOBSEC.

Jako CEO i prezes Central Media Group, jednej z największych niezależnych spółek medialnych na Węgrzech, Zoltan Varga wykazał się wyjątkowym zaangażowaniem w budowę regionalnego holdingu medialnego, który promuje wolność słowa i wartości demokratyczne. W ostatnich latach został udziałowcem polskiej grupy Gremi Media oraz placówek w Czechach i na Słowacji.

- Jestem zaszczycony otrzymaniem wyróżnienia od GLOBSEC – powiedział Zoltan Varga. - Wierzę w siłę niezależnych mediów, które mogą informować, inspirować i pociągać władzę do odpowiedzialności. W Europie Środkowej i Wschodniej, gdzie krajobraz medialny może być czasami trudny, pozostaję oddany obronie wolności prasy i promowaniu innowacji, ponieważ wierzę, że silne, wolne media są niezbędne dla rozkwitających demokracji – dodał Varga, który zadedykował nagrodę swojemu zespołowi w Central Médiacsoport i Central Group.