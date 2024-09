Święto Kina 2024 poniżej oczekiwań

Szefowa UIP: widzowie chcą czegoś innego

– Wyniki z minionego weekendu wskazują, że widzowie chcą oglądać coś innego niż im się proponuje. Zapraszano ich przede wszystkim na filmy polskie, a największą popularnością cieszyły się inne filmy – mówi Urszula Malska.

- Akcja Święto kina jest organizowana i ogłaszana przez kina. To one decydują, jak i kiedy się odbywa. Szczegóły ogłaszane są na tyle późno, że jako dystrybutorzy nie mamy nawet czasu by przygotować czegoś kreatywnego z myślą o widzach, aby czuli, że jest to faktycznie święto – mówi Urszula Malska.

W tym roku informacje o akcje miały trafić do dystrybutorów około 2 miesiące przed startem. Jednak wg. Malskiej to zbyt mało aby np. nagrać w Hollywood wypowiedzi znanych aktorów kierowane do polskich widzów.

– Nasze propozycje co do tego, jak akcja mogłaby wyglądać nie spotykają się z akceptacją kin. Postulowaliśmy np. aby kina nie wyświetlały w czasie akcji reklam, co byłoby zgodne z oczekiwaniami widzów. Moim zdaniem, celowe byłoby też zbadanie oczekiwań widzów co do repertuaru w poszczególnych częściach kraju – mówi szefowa UIP.

Pomysłem UIP na tegoroczną akcję było przypomnienie pierwszej części „Gladiatora” (zobaczyło ją 21,5 tys.) przed nadchodzącą premierą drugiej części.

Święto Kina wspierają Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.