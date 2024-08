Całe różowe urządzenia posiadają absolutnie najprostsze funkcje – połączenia telefoniczne, wysyłanie SMS-ów, bardzo ograniczony dostęp do internetu, tylko jedną grę. Mają też tylny aparat VGA z latarką, ale brakuje im przedniej kamerki, co znacznie utrudni użytkownikom robienie selfie.

www.hmd.com

Producent przekonuje, że HMD Barbie Phone pomoże użytkownikom odpocząć od zaawansowanych technologii i spędzić więcej czasu w świecie rzeczywistym, rozwijając pasje i spędzając czas z bliskimi. Nie ukrywa jednocześnie, że telefon skierowany jest przede wszystkim do młodych – ma on stanowić też modny gadżet, odznaczający się na tle klasycznych smartfonów.

To właśnie inspiracja lalkami Barbie, które przeżywają drugą młodość dzięki kinowemu hitowi z 2023 r., ma uatrakcyjnić urządzenie. Na przednim panelu telefonu znajduje się lusterko, z tyłu zaś można wybierać między dwoma wymiennymi panelami: jednym inspirowany słynną lalką Totally Hair Barbie z 1992 r. i drugim ze wzorem „strzelającego serca”. Do zestawu dodano także barwne koraliki i zawieszki, które można przymocować do telefonu, by nadać mu wyjątkowy charakter.

HMD Barbie Phone ukaże się w sprzedaży w październiku 2024 roku na rynku europejskim i brytyjskim. Telefon nie uderzy też po kieszeniach tak jak inne nowości technologiczne – sugerowana cena detaliczna to około 499 zł.