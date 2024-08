Rosyjscy nadawcy zwrócili się następnie do Moskiewskiego Sądu Arbitrażowego o uchylenie decyzji o zablokowaniu zasobów. Oskarżonymi byli amerykańska firma Google LLC, irlandzka firma Google Ireland oraz przedstawiciel w Rosji firmy Google LLC. Wiosną 2021 roku stołeczny sąd nakazał Google przywrócenie Cargradowi dostępu do zablokowanych kont i kanału pod groźbą progresywnej kary za niezastosowanie się do wyroku sądu.

Google blokuje wojenną propagandę Kremla

Po rozpoczęciu agresji Putina na Ukrainę Google zablokował konta kolejnych 20 rosyjskich mediów, w szczególności TNT, NTV, Zvezdy, Russia Today i Spa. Nadawcy ci złożyli apelację do moskiewskiego sądu arbitrażowego, który również uwzględnił ich roszczenia wobec Google.

W lutym 2022 r. Federalna Agencja Antymonopolowa Rosji uznała firmę Google LLC za podmiot naruszający rosyjskie ustawodawstwo: art. 10 ust. 2 o ochronie konkurencji (nadużycie pozycji dominującej na rynku hostingu wideo w serwisach społecznościowych) w związku z blokowaniem kont i kanałów rosyjskich nadawców. FAS ukarał Google 2 mld rubli kary, a później zwiększył tę kwotę do 4 mld rubli z powodu braku płatności.



Po tym jak rosyjski sąd, zgodnie z wolą Kremla, ogłosił Google w Rosji bankrutem, rosyjskie media propagandowe zwróciły się do sądów Turcji, Węgier, Hiszpanii, Republiki Południowej Afryki, Egiptu, Algierii, Serbii, Wietnamu, Kirgistanu i innych o uznanie oraz wykonanie rosyjskich orzeczeń sądowych.

Jedynym krajem, w którym sąd przychylił się do rosyjskich roszczeń, jest RPA. Tamtejszy sąd wydał postanowienie o przejęciu wszystkich aktywów Google (udziałów w spółkach zależnych i przedmiotów własności intelektualnej) w Republice Południowej Afryki – na rzecz zabezpiecza roszczeń cerkiewnego kanału Spas TV.