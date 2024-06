Szefowa badania Mediapanel z Gemiusa: będziemy walczyć o co najmniej 20 lat

Opiera się ona na first party cookies oraz na adresach IP. Jesteśmy po etapie produkcji pierwszych wyników testowych, trwają konsultacje Stałego Zespołu Metodologicznego, pracującego z nami nad rozwojem badania Mediapanel.

Jakie są reakcje zespołu i kiedy wyniki będą dostępne publicznie?

Rezultaty testów są obiecujące. Gemius już teraz jest gotowy, aby przełączyć badanie na nową metodologię począwszy od 1 lipca, zgodnie z tym, co komunikowaliśmy na spotkaniu z rynkiem w styczniu. Skoro jednak Google przesunął termin wyłączenia obsługi third party cookies, zyskaliśmy dodatkowy czas. Chcemy go dobrze wykorzystać. Dlatego nie znamy dziś konkretnej daty wdrożenia, a jego harmonogram będzie wynikiem rekomendacji Stałego Zespołu Metodologicznego oraz aktualnej sytuacji rynkowej.

Opisując metodę dla Mediapanelu nie wspomniała pani w ogóle o Google i o tym, że przestanie obsługiwać tzw. third party cookies. Z czego to wynika?

Third party cookies wykorzystywane są przy pomiarze cite centric.

Jak poradzicie sobie bez third party cookies?

Third party cookies są aktualnie podstawą pomiaru site-centric, jednak już teraz zbieramy dane ze skryptów z uwzględnieniem również identyfikatora cookies first party. Zaczniemy ich używać w naturalny sposób w momencie wycofania ciasteczek third party. Reguły skryptowania pozostaną te same, zmienią się jednak dane wejściowe i dalsze etapy metodologii pomiarowej.

Jak?

Obecnie mamy do czynienia z jednym identyfikatorem third party dla wszystkich domen. Oznacza to, że jeżeli użytkownik odwiedza serwisy A, B, C i D, to na podstawie cookie rozpoznajemy go jako jednego realnego użytkownika. Po odejściu od third party cookies będziemy w tej sytuacji widzieć nie jeden, a cztery identyfikatory first party – osobny dla każdej z domen. Naszym zadaniem będzie sprawdzenie, m.in. poprzez wspomnianą już wcześniej metodologię BPS, ilu użytkowników rzeczywiście odwiedziło te strony. Następnie szacunki te musimy przełożyć na poziom wyników całej grupy mediowej, gromadzącej wszystkie zasoby danego wydawcy.