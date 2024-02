Serwisy Gremi Media: Ponad 7 mln RU oraz rekord wizyt i odsłon

W styczniu Gremi Media odnotowała wzrostowe wyniki oraz rekordy online. Serwisy grupy osiągnęły ponad 7 mln realnych użytkowników, co stanowi wzrost o 59% w porównaniu do stycznia 2023. Ponadto z wynikiem 23,427 mln Gremi Media ustanowiła nowy rekord wizyt, notując wzrost o 100% w stosunku do wyniku z ubiegłego roku i przewyższając o 169 tys. wizyt wynik z grudnia 2023, który był dotychczas najlepszym osiągnięciem. Dodatkowo, liczba odsłon wzrosła do 38,536 mln, bijąc styczeń poprzedniego roku o 83% i przekraczając o 174 tys. odsłon rekordowy wynik z grudnia 2023.