"Rzeczpospolita" najbardziej opiniotwórczym tytułem mediowym 2023 roku

Drugim najczęściej cytowanym medium w kraju jest TVN24, którego informacje w 2023 roku podawano w innych mediach przeszło 33 tys. razy – stacja awansowała tym samym o trzy pozycje względem roku poprzedniego. Podium zamyka portal Wirtualna Polska z liczbą ponad 32,5 tys. powołań.

"Rzeczpospolita" niezmiennie liderem cytowalności prasy

"Rzeczpospolita" z liczbą blisko 33,9 tys. wzmianek w 2023 roku utrzymuje także tytuł najbardziej opiniotwórczego medium prasowego. Miejsce drugie z awansem o jedną pozycję w stosunku do 2022 i liczbą przeszło 30,7 tys. powołań zajmuje "Gazeta Wyborcza". Trzecią pozycję ma "Fakt", do którego informacji w ubiegłym roku inne media odnosiły się blisko 22,9 tys. razy.

Najbardziej opiniotwórcze media o tematyce biznesowej: dominacja "Rzeczpospolitej", "Parkiet" w pierwszej piątce

W zestawieniu najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych w kategorii mediów ekonomicznych i biznesowych wyraźnie dominuje "Rzeczpospolita" (blisko 33,9 tys. wzmianek). Druga pozycja należy do "Dziennika Gazety Prawnej" (blisko 11,4 tys. cytowań), a trzecia do "Forbesa" (niespełna 2,2 tys. odwołań). Tuż za podium znalazł się "Puls Biznesu", na który dziennikarze innych redakcji powoływali się ponad 2 tys. razy. Na piątym miejscu rankingu uplasował się "Parkiet", do którego odwoływano się 350 razy.

RASP najbardziej opiniotwórczą grupą mediową 2023 roku, awans Gremi Media

Pierwsze miejsce wśród najbardziej opiniotwórczych wydawnictw ubiegłego roku utrzymuje Ringier Axel Springer Polska, którego redakcje były cytowane przez dziennikarzy innych mediów w Polsce ponad 79,2 tys. razy. Na drugie miejsce awansuje grupa Agora z łącznym wynikiem blisko 76 tys. wzmianek badanych tytułów. Podium zamyka Cyfrowy Polsat, do którego mediów dziennikarze w Polsce odwoływali się łącznie prawie 55,9 tys. razy. Pozycję 8 zajmuje Gremi Media, wydawca "Rzeczpospolitej" i "Parkietu", awansując w ten sposób o jedną pozycję wobec ubiegłego roku.