Gemius i PBI: ciasteczkowej apokalipsy nie będzie

Pół roku na edukację

– Całe to wdrożenie zależy od tego, co zrobi Google. Jeśli wszystko będzie okej, mimo że Google być może przesunie po raz kolejny czas apokalipsy, to my pewnie wdrożymy nową metodykę. Im szybciej to się stanie, tym szybciej będą dane referencyjne, które będzie można porównywać – powiedział.

– Być może zdecydujemy, że przeniesiemy wdrożenie o trzy miesiące – zastrzegł jednak.

Jak mówili przedstawiciele Gemiusa i PBI, cel jest taki, aby dane uzyskiwane w nowy sposób w jak najmniejszym stopniu odbiegały od tych obecnie uzyskiwanych. Nie wykluczono jednak pewnych różnic. – Dane nadal będą porównywalne rok do roku. Jak je czytać i analizować – mamy pół roku, aby państwa do tego przygotować – zapewniono.

W 2019 roku Google przeprowadził badanie wśród 500 wydawców internetowych. Wynikać miało z niego, że za sprawą blokady third party cookies utracą oni ponad połowę wpływów reklamowych. Eksperci zwracają jednak uwagę, że istnieje kilka rodzajów ciasteczek, że są one tylko nośnikiem danych, a nie danymi jako takimi, a cyfrowy rynek miał kilka lat, aby do zmiany podejścia w Chrome się przygotować.