Netflix z ofertą reklamową w Polsce. "To jak z Jelcynem i sytuacją Rosji"

W dwóch słowach: - W dalszym ciągu to telewizja jest najważniejszym medium, a cena w niej decyduje o wszystkim, a w polskich domach charakterystyczna oś to oś fotel-telewizor. Tak było również 10 lat temu. Tak jest dziś, tylko, że zmienia się forma techniczna podaży treści wideo. Internet ma większość gospodarstw domowych i w wielu domach ogląda się je w streamingu. Oś fotel-telewizor istnieje więc, dzięki rosnącej liczbie telewizorów podłączonych do internetowej sieci – obrazuje Marcin Boroszko.

YouTube jak kanał w kablówce, z Netflix?

- Można powiedzieć, że start nadawania przez Netflix w 2016 r. już zmienił sposób konsumpcji telewizji w Polsce. Widownia przepłynęła do streamu — wskazuje Boroszko.

Dane Nielsena pokazują, że w listopadzie br. na oglądanie platform streamingowych na ekranie telewizorów widz w Polsce przeznaczał 6,7 proc. swojego czasu. Netflix i YouTube są najpopularniejsze i konkurują o uwagę konsumentów.

Jaki mają potencjał reklamowy?- Dane z konferencji Screenwars wskazują, że YouTube ma zasięg 12 mln unikalnych użytkowników telewizorów podłączonych do sieci. To około 5 mln gospodarstw domowych. To zasięg porównywalny do najsilniejszych kanałów kablowo-satelitarnych (65 proc. domów) - wylicza Boroszko.

- Można powiedzieć, że YouTube jest pojedynczym najsilniejszym kanałem tematycznym – uważa Boroszko. – Oceniam, że Netflix ma w tej chwili około 3 mln gospodarstw domowych – dodaje.