Nepal zakazuje TikToka. "Rozpowszechnia złośliwe treści"

TikTok to serwis społecznościowy, z którego na świecie korzysta miesięcznie około miliarda użytkowników. Wzbudza on także kontrowersje i w związku z tym został już zakazany w kilku krajach, a także w niektórych stanach USA. Do państw zakazujących funkcjonowania TikToka na swoim terytorium dołączył właśnie Nepal.

Ministra Komunikacji i Technologii Informacyjnych Rekha Sharma potwierdziła, w rozmowie z BBC, że platforma została zakazana w Nepalu i jako powód podała "rozpowszechnianie złośliwych treści".

- Zakaz wejdzie w życie natychmiast, a władze telekomunikacyjne otrzymały polecenie wdrożenia decyzji – stwierdziła Rekha Sharma.

TikTok stał się celem władz na całym świecie w związku z obawami dotyczącymi przekazywania danych chińskiemu rządowi przez spółkę matkę ByteDance, która ma siedzibę w Chinach. TikTok odrzuca oskarżenia o to, że dane użytkowników przekazywane są chińskiemu rządowi. Platforma jest szczególnie popularna wśród młodych ludzi, także w Polsce. Na świecie około 80 proc. użytkowników mediów społecznościowych między 16. a 24. rokiem życia korzysta właśnie z tej platformy. Konkurenci, np. Facebook, są mniej popularni wśród młodzieży mając w zamian bardziej zrównoważony profil demograficzny.

W Nepalu, zgodnie z doniesieniami lokalnych mediów, odnotowano w ostatnich czterech latach, ponad 1600 przypadków cyberprzestępstw związanych z TikTokiem.