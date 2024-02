Wystawa „Nowa ekspresja” w Toruniu

Bardzo długo Nowa ekspresja postrzegana była poprzez działania grup artystycznych. Zwłaszcza warszawskiej Gruppy (1982-1992, którą tworzyli Ryszard Grzyb, Paweł Kowalewski, Jarosław Modzelewski, Włodzimierz Pawlak, Marek Sobczyk i Ryszard Woźniak). I wrocławską grupą LUXUS., której liderem był Paweł Jarodzki.

Wystawa w CSW w Toruniu mocniej akcentuje indywidualności, wyrastające z tych grupowych działań, pokazując także wybrane prace m.in. Krzysztofa M. Bednarskiego, Waldemara Fydrycha Majora, Marka Kijewskiego i Kocura, Grzegorza Klamana, Marka Sobczyka, Krzysztofa Skarbka. I dopełniając panoramiczne spojrzenie na nurt Nowej ekspresji dwiema wystawami indywidualnymi: Ryszarda Grzyba i Zdzisława Nitki.

Ryszard Grzyb "Zasłuchałem się w ten niedzielny poranek" / I Became Engrossed This Sunday Morning 2023 akryl na płótnie, 150 × 200 cm Własność artysty / Property of the artist Materiały prasowe

Ryszard Grzyb