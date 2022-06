W roku Karoliny Lanckorońskiej, obchodzonym w 20-lecie śmierci profesor historii sztuki, wspierającej naukę i kulturę polską, Wawel pokaże w Prywatnych Apartamentach Królewskich ponad 80 dzieł z jej bezcennego daru, obejmującego głównie malarstwo włoskie z XIV-XVII wieku, który wzbogacił zbiory Zamku w 1994 roku. Obrazy pochodzą z legendarnej wiedeńskiej kolekcji jej ojca, hrabiego Karola Lanckorońskiego.

Obecnie stały się częścią stałej ekspozycji, a dopełni je czasowa wystawa „Arcydzieła z Kolekcji Lanckorońskich” prezentujące trzy przywiezione z zagranicy znakomite obrazy, kiedyś także należące do tej kolekcji, To wyjątkowa okazja do obejrzenia „Św. Jerzego i smoka” (z ok. 1470 r.) Paola Uccella ze zbiorów National Gallery w Londynie, „Towarzystwa w ogrodzie” (1661r.) Barenda Graata z Rijksmuseum w Amterdamie i „Portretu 21-letniej kobiety” (ok. 1530 r.) Bartholomaeusa Bruyna ze zbiorów Ackland Art Galery w Chapel Hill.

30 czerwca otwarty zostanie także Nowy Skarbiec Koronny w północnym skrzydle na parterze, który po wielomiesięcznej renowacji zyskał trzykrotnie więcej sal i nową aranżację. Mieści się tam, gdzie kiedyś znajdował się historyczny Skarbiec oraz Archiwum Koronne. Od średniowiecza aż do rozbiorów były one symbolem suwerenności Królestwa Polskiego, a potem Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W Skarbcu przechowywano najcenniejsze insygnia władzy królewskiej, a w Archiwum – najważniejsze dokumenty państwowe.

Pierwszy publiczny pokaz insygniów odbył się 1792 roku. Trzy lata później, po trzecim rozbiorze Polski, zawartość Skarbca została zrabowana przez Prusaków, a następnie zniszczona.

Obecnie w dwunastu salach Nowego Skarbca Koronnego będą prezentowane ocalałe po pruskiej grabieży pojedyncze zabytki ze staropolskiego Skarbca, precjoza z królewskich i książęcych skarbców, m.in. Sobieskiego, Radziwiłłów, Sapiehów, Potockich, pamiątki po sławnych Polakach – monarchach, arystokratach i dowódcach, a także oznaki wysokich dystynkcji, dary dyplomatyczne i trofea. Zgromadzony zestaw klejnotów oraz paradnych naczyń ze srebra i złota, wytwarzanych na specjalne zamówienia od XV do XVIII wieku, składa się na jeden z najważniejszych zbiorów kosztowności w Polsce. Nową odsłonę zyskały także Komnaty Królewskie. Nad ich aranżacją pracowali kustosze ze wszystkich działów. Komnaty obejmują; Prywatne Apartamenty Królewskie na pierwszym piętrze oraz Reprezentacyjne Komnaty Królewskie na drugim.

W Apartamentach przetrwały nienaruszone renesansowe stropy belkowo-kasetonowe oraz malowane fryzy podstropowe. Zachowane kamienne obramienia okien i drzwi mają. gotycko-renesansowy charakter W Reprezentacyjnych Komnatach Królewskich podziwiać można dwie główne sale: Poselską, która była miejscem obrad sejmów Rzeczypospolitej, służyła też jako sala tronowa i audiencjonalna oraz sądowa. I Senatorska, w której odbywały się posiedzenia Izby Wyższej Parlamentu. Zamek Królewski na Wawelu jest jedyną w Polsce zachowaną rezydencją królewską. Można w nich prześledzić przemiany od czasów renesansu i jagiellońskich poprzez okres wazowski, saski, aż do międzywojnia.

W nowej aranżacji udostępniono w nich znacznie więcej obiektów, które przeszły konserwacje Są tu wspaniałe arrasy króla Zygmunta Augusta, portrety królewskie, obrazy mistrzów włoskich i niderlandzkich i wiele innych cennych zabytków.

Od 1 do 3 lipca Wawel zaprasza widzów na pełen atrakcji Festiwal Otwarcia.