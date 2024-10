W czwartek literacki Nobel. Kto ma największe szanse na wygraną?

Według bookmacherów przy kursie 10/1 chińska autorka Can Xue prowadzi w stawce, a znajdują się w niej także Haruki Murakami, Gerald Murnane i Margaret Atwood. Xue była również faworytką w zeszłym roku, gdy wygrał Norweg Jan Fosse.

Reklama

Can Xue i najwięcej wskazań

Światowe zainteresowanie Chinką Can Xue potwierdziła jej dwukrotna już obecność na długiej liście nominowanych do międzynarodowej nagrody Bookera za powieść „Miłość w nowym tysiącleciu” oraz zbiór opowiadań „Mieszkam w slumsach”. Chinka jest jedną z wielu ofiar komunistycznej kolektywizacji: jej edukacja zakończyła się w szkole podstawowej, zaś podczas „rewolucji kulturalnej” rodzice pisarki byli zmuszani do pracy fizycznej na wsi.

W Polsce książki 71-letniej Chinki nie należą do często tłumaczonych. W marcu 2023 roku Państwowy Instytut Wydawniczy opublikował „Ulicę Żółtego Błota”, pierwszą powieść pisarki przetłumaczoną na język polski. Z długiej listy dzieł Can Xue po polsku można jeszcze przeczytać dwa opowiadania „Chatka na górze” i „Pył” w tłumaczeniu Zofii Jakubów, opublikowane w tomie „Kamień w lustrze. Antologia literatury chińskiej XX i XXI wieku”.

Czytaj więcej Literatura Komu przypadła Literacka Nagroda Nobla 2023? Znamy decyzję Akademia Szwedzka zdecydowała, kto w 2023 r. został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Prestiżowe wyróżnienie otrzymał Norweg Jon Fosse, który był jednym z faworytów do zdobycia literackiego Nobla.

Tymczasem pisarka urodzona w 1953 roku w Changsha, stolicy prowincji Huna – jej prawdziwe nazwisko to Deng Xiaohua – ma na koncie kilkanaście powieści, około 50 nowel, ponad 100 opowiadań i kilku tomów krytyki literackiej. Jest uważana za jedną z bardziej wyrazistych postaci chińskiej literatury, zaś znawcy jej twórczości podkreślają, że jej prozę charakteryzuje oniryczność, obrazoburczość i odrzucenie tradycyjnych narracji.