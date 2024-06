„38 opowiadań”. Tajemnica Bernharda

Jak pisze w posłowiu Marcin Polak, gdyby Thomas poszedł drogą dziadka – nie poznalibyśmy pisarza buntownika, demistyfikatora. Już jednak wspomniany tu „Świniopas” z 1956 r. w oryginale przynosił odwrót od małoojczyźnianej idylli. W rękopisie pojawił się motyw rozpaczy i samobójstwa. Co ciekawe, poza głównym nurtem późniejszych powieści krytycznych wobec Austriaków i Kościoła, Bernhard nie rezygnował z poetyckiej rozmowy z Bogiem. Jeszcze w latach 80. cyzelował swoje wczesne hymny z tomu „In hora mortis”.

Samobójcze myśli Thomasa Bernharda

Jeśli wziąć pod uwagę próby samobójcze Thomasa w 1945 r. i 1948 r., śmierć dziadka i matki (1949 r. i 1950 r.), to, że w tym samym czasie zdiagnozowano u niego śmiertelną chorobę płuc – można mówić, że przemiana w połowie lat 50. była jak wybuch bomby z opóźnionym zapłonem. Nestbeschmutzerem, jak nazywali Bernarda Austriacy, czyli kalającym własne gniazdo, stawał się podczas studiów aktorstwa i dramaturgii w salzburskim Mozarteum (1955–1957), wprowadzany w wiedeńską bohemę przez swoją patronkę Hedwigę Stavianicek. Jak go poznała? W sanatorium, gdy Thomas pięknie śpiewał podczas mszy.

Posłowie tłumaczy społeczny kontekst przełomu w pisarstwie Bernharda. W latach 60. do głosu dochodzili twórcy, podejmujący wątki modernizmu, zduszone przez nazizm. Liderem był Peter Handke, który krytykował realizm i stawiał na ekspresyjnego narratora. Bernhard również zerwał z „przegadaną literaturą” i „głupią narracją”.

Już w „Dniu zimowym w Alpach” narrator zdaje sobie sprawę z bycia obcym we własnym środowisku. Ale najbardziej znaczące tytuły to „Na granicy drzew”, „Attache przy ambasadzie Francji”, „Midland w Stilfs”, „Montaigne” i „Spotkanie”. Opisują samobójstwa i niedającą się znieść toksyczną, małomiasteczkową i rodzinną aurę, która może pchnąć do skończenie ze sobą.

Pierwsze opowiadanie to raport żandarma. Próbuje zachęcić swoją ciężarną ukochaną do życia w wysokogórskiej osadzie. Pisząc do niej list, staje się jednak świadkiem rozmowy młodych ludzi, którzy wspominają o ucieczce przed brutalnym ojcem i o poronieniu. Mając w pamięci, że żona pryncypała śmiertelnie w górach zachorowała, żandarm drze kolejne wersje zakłamanego listu, w którym musiałby opisać również samobójstwo młodych ludzi.