Festiwal Góry Literatury Olgi Tokarczuk i „czuły windykator” w sieci

Dziewiąta edycja Festiwalu Góry Literatury potrwa od 7 do 16 lipca i odbędzie się w rekordowej liczbie dwudziestu lokalizacji, m. in. w Nowej Rudzie, Sokołowsku, na Zamku Sarny w Ścinawce Górnej, na górze Guzowatej, Wałbrzychu, Świdnicy oraz pałacu w Krobielowicach.

Czytaj więcej Literatura Tokarczuk komentuje media społecznościowe Najnowsza powieść ilustrowana autorstwa polskiej noblistki, która poświęcona została współczesnemu narcyzmowi, powstała we współpracy z graficzką Joanną Concejo.

Zaplanowano ponad 130 wydarzeń, w których weźmie udział niemal 200 gości.

Fundacja zaplanowała koncerty 10 wykonawców. 7 lipca wystąpi na otwarcie Maria Peszek, a potem Nosowska, Kazik, Voo Voo, Me and That Man, Renata Przemyk, Dobrawa Czocher, Dr Misio, Kosy, Andrzej Sosnowski & Chain Smokers.



Jerzy Skolimowski i retrospektywa

Pokazana zostanie retrospektywa filmów Jerzego Skolimowskiego i odbędzie się spotkanie z laureatem Oscara po pokazie „Rysopisu” ( 11 lipca w Wałbrzychu w Starej Kopalni). W paśmie filmowym są też produkcje Marcina Giżyckiego i Ewy Ewart.

Dialogów z „Empuzjonu” będzie można posłuchać 8 lipca w interpretacji Arkadiusza Jakubika, Jana Peszka, Macieja Stuhra i Roberta Więckiewicza z gościnnym udziałem Olgi Tokarczuk.