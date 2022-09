O śmierci Hilary Mantel poinformowało współpracujące z nią wydawnictwo Fourth Estate Books. "Jesteśmy załamani śmiercią naszej ukochanej autorki, damy Hilary Mantel, a nasze myśli są z jej przyjaciółmi i rodziną, zwłaszcza z jej mężem Geraldem" - czytamy w oświadczeniu.

Wydawnictwo podkreśliło, że śmierć Hilary Mantel to druzgocąca strata. "Możemy być tylko wdzięczni, że (Mantel) pozostawiła po sobie tak wspaniałe dzieła" - zaznaczono.

Hilary Mantel urodziła się 1952 r. jako Hilary Thompson. Studiowała na Sheffield University. Pierwszą powieść zaczęła pisać w latach 70., zadebiutowała w 1985 r. powieścią "Every day is mother's day".

W 2009 r. Mantel została uhonorowana Nagrodą Bookera za powieść historyczną "W komnatach Wolf Hall" (Wolf Hall), której akcja rozgrywa się w Anglii w czasach Tudorów, a której głównym bohaterem jest Thomas Cromwell. Pisarka otrzymała kolejną Nagrodę Bookera za kontynuację powieści z 2012 r. zatytułowaną "Na szafocie" (Bring up the bodies). Kolejny tom sagi, "The mirror and the light" z 2020 r. został nominowany do Nagrody Bookera.

W języku polskim ukazało kilka prac Hilary Mantel, m.in. "Kogo śmierć nie sięgnie" z 1992 r. (A place of greater safety) oraz "Zmiana klimatu" z 1994 r. (A change of climate).