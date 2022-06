Druga co do wielkości firma wydobywająca węgiel energetyczny w Polsce, lubelska Bogdanka zawarła aneks do umowy wieloletniej ze spółką Enea Wytwarzanie. W okresie 2022 – 2036 wartość umowy wyniesie blisko 14,2 mld zł netto i jest wyższa o ok. 6,6 proc. względem poprzedniej umowy.