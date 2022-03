Wiersze Adama Zagajewskiego czytać będzie przy nim Jakub Kornhauser, Ryszard Krynicki Maja Komorowska oraz licealiści z I liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego. Odsłonięta zostanie także pamiątkowa tablica i zabierze glos prezydent miasta Jacek Majchrowski, współorganizator spotkania. Na zakończenie ukraińską dumkę wykona Dmytro Hołowienko, bo wspominając mistrza słowa, nie zapominamy o wojnie, która toczy się w Ukrainie.

Adama Zagajewski urodził się we Lwowie 21 czerwca 1945. W tym samym roku jego rodzina podczas akcji przesiedleńczej wyjechała do Polski. Od czasów studiów w Krakowie Adam Zagajewski był związany z tym miastem. Tu debiutował i współtworzył na przełomie lat 60. i 70. Razem z Julianem Kornhauserem i Jerzym Kornholdem grupę poetycką „Teraz”, a w 1974 roku wspólnie z Julianem Kornhauserem wydał książkę programową pokolenia Nowej Fali - Świat nie przedstawiony”. W Krakowie pisał, tłumaczył, uczył kolejne pokolenia studentów. W latach 80. Wyjechał do Francji i USA, ale w 2002 roku wrócił do Krakowa i tutaj zmarł 21 marca 2021 roku

Podczas swych krakowskich spacerów poeta najchętniej zatrzymywał się pod czerwonym bukiem na Plantach, który też opisywał. Ten stary pomnik przyrody został powalony przez wichurę w lutym tego roku. W miejscu zniszczonego drzewa posadzono młody czerwony buk - Drzewo Poezji, symbolizujące jej trwałość.

21 marca przypada Światowy Dzień Poezji, ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku dla wspierania różnorodności językowej poprzez twórczość poetycką i promowania literatury. Spotkanie na Plantach stanowi część międzynarodowych obchodów Światowego Dnia Poezji w Krakowie - Mieście Literatury UNESCO.

Także na fasadzie Pałacu Potockich w Krakowie wyświetlane dziś będą wiersze Adama Zagajewskiego: „Tam, gdzie oddech”, „Widok Delft”, „Prawda”, „To” oraz „***” („Spróbuj opiewać okaleczony świat”.