Jest wytrawnym rozmówcą, bo doskonale wie, co mówić i jak mówić. Zdecydował się na ten wywiad rzekę po to, by demolować mity. I przyznaje: „Tak wiele mówiłem, żeby trudno było odcedzić prawdę od zmyślenia".

Zagrał 150 ról teatralnych i ponad 200 w Teatrze TV. „Na pewno mogę powiedzieć, że żadna moja rola ani reżyseria nie była klapą" – uważa. Zawodowe sukcesy poprzedziło jednak noszenie halabardy i najmniej poważana garderoba nr 7 w Teatrze Polskim („ostatni adres, pod który chcieliśmy się dostać").

Po chudych latach przyszły tłuste, także w Teatrze Polskim, gdzie był ulubieńcem Dejmka. Zagrał u niego m.in. Konrada w „Wyzwoleniu" w 1982 r. Z kolei jednak: „nigdy w środowisku filmowym nie usłyszałem o swoich rolach słowa pochwały. Nigdy też nie dostałem żadnej znaczącej filmowej nagrody". I dodaje: „ciągle jest we mnie niedosyt powszechnego uznania".

Aktorstwo nie wypełniało mu życia, najbardziej spalał się jako pedagog w szkole teatralnej. Jednocześnie z goryczą mówi o współczesnych adeptach swojego zawodu, którzy w większości nie słyszeli ani o Holoubku, ani o Łomnickim. Uważa, że „artystą jest ten, który nie włazi w rzeczywistość, tylko stwarza własną. Ktoś, kto ma własny oryginalny świat". Jednym z niewielu takich, których spotkał, był Jerzy Grzegorzewski.

Dostrzega swą wyjątkowość jako szef Teatru Narodowego: „Chyba jestem jedynym w tym kraju dyrektorem, który chodzi na spektakle do innych teatrów". Zapraszając do współpracy reżyserów, pilnuje tylko poziomu i rzemiosła. I nie ma złudzeń: „w tej chwili teatr żywi się publicznością, którą dawniej nazywaliśmy nuworyszami".

Kobiety w rozmowie traktuje dość dyskretnie, kiedy wspomina o romansie – pomija personalia partnerki. O swojej aktualnej żonie mówi m.in.: „Dopóki Beata studiowała, nasze kontakty były takie jak z innymi studentami". Przyznaje, że łatwiej oswaja się z blondynkami, a największy komplement, jaki usłyszał o, Łucji Kowolik, gwiazdy amatorki „Perły w koronie" Kutza i brzmiał: „Tyś jest mój ideał, wiesz? Trochę hrabia, trochę cham!".

O rodzinie Englertów mówi: „nie mam z nimi nic wspólnego. O mamie opowiada m.in.: „miała wielką klasę", „nigdy nie zabierała głosu na temat moich życiowych wyborów". Z ojca ma „besserwisserstwo. Może nie aż tak jak mój brat (Maciej Englert, reżyser – przyp. aut.), który wie naprawdę wszystko najlepiej".

Jest tu wiele wątków, tematów, ale najciekawsze są fragmenty zapisków bohatera książki. Pisze w nich o sobie w trzeciej osobie. „Żyjemy w czasach, w których wszyscy się obnażamy. Zupełnie bezwstydnie" – zauważa Jan Englert. W rozmowie tylko gra taką rolę.