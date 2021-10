Jego hasło „Natura przyszłości” nawiązuje nie tylko do stanu środowiska naturalnego .

- Z zaproszonymi pisarkami i pisarzami spróbujemy wyobrazić sobie kształt przyszłości, tej najbliższej oraz tej odległej w czasie. Poza tym będziemy się zastanawiać, jakim przemianom ulegnie środowisko naturalne. Wreszcie - zajmiemy się metamorfozami rozmaitych zjawisk społecznych, wybierając te spośród nich, które zdaniem naszych gości odegrają kluczową rolę w formowaniu przyszłości naszej planety i zamieszkujących ją istnień. - mówi Grzegorz Jankowicz, dyrektor programowy festiwalu.

Spotkania festiwalowe odbywają się online i offline. Wśród gości m.in. jest Rebecca Solnit, amerykańska eseistka, historyczka i działaczka feministyczna, autorka książki „Matka wszystkich pytań”. Brytyjsko-kanadyjska pisarka Lisa Appignanesi, która w najnowszej wydanej w Polsce książce „Szalone, złe i smutne. Kobiety i psychiatrzy” opisuje kobiety, których życie i emocje były przedmiotem badań m.in. Freuda i Junga. Valeria Luiselli, meksykańska pisarka, autorka „Archiwum zaginionych dzieci”, mówiących o dramacie tysięcy nieletnich z Ameryki Środkowej i Południowej. próbujących przekroczyć granicę Stanów Zjednoczonych.

Wybitny amerykański pisarz George Saunders, laureat Międzynarodowej Nagrody Bookera, opowie, jak powieści czy opowiadania mogą zmienić naszą świadomość i sprawić, że staniemy się innymi ludźmi.

Z kolei Alex Kotlowitz, reporter, pisarz i filmowiec, autor m in „An American Summer: Love and Death in Chicago” - o brutalnej przemocy na ulicach miasta - będzie mówił o związkach nienawiści z beznadzieją sytuację ekonomiczną i społeczną, i brakiem perspektyw życiowych.

W programie są też spotkania z Marieke Lucas Rijneveldz Holandii - ubiegłoroczną laureatką Międzynarodowej Nagrody Bookera za debiut powieściowy „Niepokój przychodzi o zmierzchu”, Amélie Nothomb, cenioną belgijską pisarką, z poczytnym chorwackim pisarzem Kristianem Novakiem oraz czeską prozaiczką Petrą Hulová, znaną w Polsce z kilku powieści m.in. „ Plastikowego M3, czyli czeskiej pornografii”, która obecnie promuje najnowszą swą książkę „:Historia ruchu”.

Natomiast uczestnikami spotkań p.t. „Światy literackie z polskimi twórcami” są: Julia Fiedorczuk, Mikołaj Grynberg, Adam Kaczanowski, Angelika Kuźniak, Dorota Masłowska, Bronka Nowicka i Maciej Płaza.

Festiwal Conrada dopełniają wydarzenia towarzyszące – przegląd filmów i dokumentów, rozmowy o literaturze, spotkania związane z Rokiem Stanisława Lema, wystawa „Wojna, rewolucja, protest w kobiecym obiektywie” w galerii Domu Norymberskiego. W programie jest również specjalne pasmo dla dzieci