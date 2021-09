Miejsce festiwalu nie jest przypadkowe. Światowej sławy pisarz, filozof i futurolog spędził w Krakowie większość życia i tam powstała większość jego książek.

Lem wszechobecny w Krakowie

14 września podczas festiwalowej gali poznamy laureatów pierwszej edycji Nagród Planety Lema. Nagroda, przyznawanych w trzech kategoriach: kultura, nauka i technologia, promuje autorów, którzy realizują w Polsce nowe, zorientowane na przyszłość, innowacyjne projekty. Jest przeznaczona dla twórców i naukowców, których aktywności oddziałuje na naszą rzeczywistość i wpływa na jej kształt w przyszłości. Główne kryteria nominacji do niej to nowatorstwo, zorientowanie na przyszłość, rozwiązywanie najbardziej palących problemów jutra.

Twórcy Festiwalu Bomba Megabitowa, odbywającego się w Centrum Kongresowego ICE Kraków i w Pałacu Potockich, maja ambicję pokazania wszystkich twarzy Lema i zbudowania mostu między światami technologii i kultury. Program obejmuje m.in. dyskusje o twórczości pisarza, spotkania z tłumaczami jego dzieł, prezentacje najgłośniejszych adaptacji filmowych jego prozy, spektakle, wystawy.

W programie obecnie m.in. konferencja „Filozofia w twórczości Stanisława Lema”, panel tłumaczek i tłumaczy, rozmowa z ks. Bonieckim o Stanisławie Lemie.

Kiedy pisze się o rzeczach, które nie istnieją, ma się przyjemne uczucie braku odpowiedzialności i jakichkolwiek zobowiązań. Po prostu się opowiada. I nagle okazało się, że jestem futurologiem. To stało się samo – mówił Stanisław Lem.

Technologiom i ich wpływom na życie każdego z nas podczas festiwalu poświęcone są cztery bloki tematyczne „Powrót z gwiazd”, „Człowiek z Marsa”, „Summa technologiae” i „Wizja lokalna”, których punktem wyjścia jest literatura Lema. A w cyklu „Future Talks prowadzone są rozmowy o etyce w sztucznej inteligencji, przyszłości sportu i e-sportu, katastrofie klimatycznej, przyszłości literatury w świecie technologii.

Specjalnie wydarzenia artystyczne to m.in. spektaklu „Lem vs. Dick” Mateusza Pakuły; premiera audiobooka na podstawie „Powrotu z gwiazd”; koncerty zespołu EABS oraz Trio RGG z Robertem Więckiewiczem.

Festiwalowi towarzyszy także plenerowa wystawa na Plantach „Wizja globalna” (otwarta do 30 września), prezentująca najciekawsze okładki do książek Stanisława Lema w wyborze Przemka Dębowskiego, grafika związanego z wydawnictwem Karakter. Tytuł pokazu nawiązuje do książki „Wizja lokalna” Stanisława Lema, jednej z najbardziej oryginalnych powieści w jego dorobku. Można na niej obejrzeć najpiękniejsze okładki polskich i zagranicznych wydań książek Lema najchętniej tłumaczonego polskiego pisarza. Są wśród nich „Astronauci”, „Cyberiada”, „Dzienniki gwiazdowe”, „Eden”, „Śledztwo”, „Niezwyciężony”, „Obłok Magellana”, „Powrót z gwiazd” i „Solaris”. To zarazem podróż przez style ilustracji książkowej w drugiej połowie XX wieku.

Od 12 do 14 września w Krakowie odbywa się również Kongres Futurologiczny 2021. organizowany przez Polską Fundację Fantastyki Naukowej we współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym

A Wydawnictwo Literackie na stulecie urodzin autora „Cyberiady” zapowiada nowatorską, kompletną biografię pt. „Stanisław Lem. Wypędzony z Wysokiego Zamku” Agnieszki Gajewskiej (premiera 10 listopada), opartą na wielu nieznanych źródłach. W trakcie festiwalu premierę miała książka „Lem w PRL-u, czyli nieco prawdy w zwiększonej objętości”, która ukazała się w Wydawnictwie Literackim. Jest to wybór korespondencji pisarza z instytucjami systemu Polski Ludowej, urzędnikami i przyjaciółmi, dokonany przez Wojciecha Orlińskiego (autora głośnej pierwszej w Polsce biografii pisarza „Lem. Życie nie z tej ziemi”, wydanej w 2017 przez Wydawnictwie Czarne w koedycji z Agorą)..

Organizatorami festiwalu Bomba Megabitowa są: Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe – operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO oraz Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema.

Inspirujący Lem

Narodowe Centrum Kultury i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie organizują 13 września koncert Leszka Możdżera pt. „Kongres futurologiczny”. Kompozytor zaprezentuje repertuar nawiązujący do twórczości Lema, m.in. utwory ze swoich słynnych płyt „Chopin impresje” i „Piano”. Koncertowi towarzyszyć będą wizualizacje wyświetlane na półsferycznym ekranie, ukazujące gwiazdy, planety, fraktale i inne ciała niebieskie. Transmisja na żywo z Planetarium Centrum Nauki Kopernik na YouTube i Facebooku NCK (o godz. 20),

A Galeria Narodowego Centrum Kultury w Warszawie zaprasza na plenerową inspirowaną i poświęconą dziełom pisarza (czynna do 30 września). Ekspozycja przedstawia prace młodych współczesnych artystów interpretujące dziesięć wybranych powieści Stanisława Lema. Są wśród nich: Jacek Ambrożewski, Katarzyna Bogucka, Robert Czajka, Tymek Jezierski, Weronika Lipniewska - Vera King, Karolina Lubaszko, Adela Madej, Łukasz Majewski – Tin Boy, Tomasz Opaliński oraz Urszula Palusińska.

Ekspozycja przypomina także kultowe grafiki Daniela Mroza, który współpracował z pisarzem, tworząc charakterystyczny czarno-biały kanon jego postaci..