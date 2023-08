Mistrzostwa świata. Wojciech Nowicki: Młodzi się rozpychają, a mnie to motywuje

Starzeje się. Zaczynam sobie z wiekiem uświadamiać, że z roku na rok jest trudniej. Coraz mocniej zaczynam odczuwać trening oraz wszystko to, co robimy. Byłem jednak zmotywowany, bo mieliśmy emocje oraz walkę do ostatniej kolejki - tak wygląda piękno sportu. Ja starałem się robić swoje i osiągnąłem całkiem dobry wynik. Kanadyjczyk był jednak tego dnia najlepszy. Wiem, że są już młodsi młociarze i będzie coraz trudniej. Staram się więc to wszystko doceniać.

Wytrzyma pan do igrzysk olimpijskich w Los Angeles?

Dotrwać to cel i marzenie - chciałbym tam zakończyć karierę, choć niewykluczone, że już wówczas 80 metrów będzie tylko dawało szóste oraz siódme miejsce. Życie mój plan zweryfikuje. Nie chcę tam jechać tylko po to, żeby jechać. Żona oczywiście ten plan rozumie oraz akceptuje. Wiadomo, że to wszystko będzie w najbliższych latach wyglądało nieco inaczej. Zmienią się przygotowania, które muszę dostosować do możliwości oraz wieku. Będę więcej w domu.

Co będzie po was, jak wygląda przyszłość polskiego młota?

Pięć lat to sporo czasu, żeby ruszyć do przodu. Są Marcin Wrotyński, Tomasz Ratajczyk czy Dawida Piłata i może któryś z nich w tym czasie coś zrobi. Można wykonać dużo pracy, poprawić technikę oraz sprawić, żeby młot latał dalej. Wszystko jest w ich rękach.