Fajdek zawsze miał więcej talentu, zgodnie mówią o tym wszyscy specjaliści od rzutu młotem. Trenerki Malwina Wojtulewicz i Jolanta Kumor lubią podkreślać, że wygląda, jakby urodził się do uprawiania tej konkurencji. Kolekcjonowanie medali przychodziło mu z łatwością, przez lata łączył z rockandrollowym stylem życia. Nowicki tymczasem długo rósł w cieniu Fajdka.

On wdrapał się na szczyt nie tylko dzięki talentowi, musiał go wesprzeć tytaniczną pracą. Szczyt formy wyszykował na igrzyska w Tokio - oddał tam trzy najlepsze rzuty konkursu, pobił rekord życiowy, został mistrzem najważniejszej imprezy czterolecia. Szkoliła go wówczas Wojtulewicz, która dziś szlifuje talent Ewy Różańskiej. Nowickim opiekuje się teraz była młociarka i koleżanka z grupy treningowej, wicemistrzyni świata z Dauhy (2019) Joanna Fiodorow.

Wojciech Nowicki długo rósł w cieniu Pawła Fajdka (na zdjęciu). Foto: PAP/Adam Warżawa

Przeprogramowują technikę, żeby Nowicki mógł zrobić kolejny krok - poprawić rekord życiowy (82.52 m) i powalczyć o medal olimpijski: jeden, a może dwa, bo właśnie na igrzyskach w Los Angeles za pięć lat widzi metę swojej kariery. Nie musi już flirtować z historią, on do niej wszedł z drzwiami, jak na siłacza przystało. Mistrzostwa świata były ostatnią imprezą, na której wcześniej złota nie zdobył.

Mistrzostwa świata. Ethan Katzberg mistrzem świata w rzucie młotem

Wielokrotnie w przeszłości przestrzegaliśmy przez finałami wielkich imprez, że w młocie jedynie Polacy mogli być swoimi największymi wrogami. Świat ścigał ich wolno. Zagraniczni młociarze przez lata pracowali głównie na siłowni, żeby przerzucać coraz większe kilogramy, technika była dla nich kwestią drugorzędną. - Oni pracują dużo, a my pracujemy mądrze - słyszeliśmy wielokrotnie. To się jednak zmienia, zwłaszcza w Ameryce, i to nie tylko w Stanach Zjednoczonych.

Rekord Kanady w eliminacjach poprawił 21-letni Ethan Katzberg, którym obliczem - długie włosy spięte w kucyk i bujny wąs - przypomina atletów sprzed lat lub gwiazdy wrestlingu, ale przed finałem konkursu w Budapeszcie wyrósł na najgroźniejszego konkurenta Polaków. - Obstawialiśmy, że może być mocny. Widać, jak wchodzi do koła i rzuca bez presji. Taka fajna młodość - mówi Nowicki.