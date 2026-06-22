5. edycja Konkursu Wyobraź Sobie, który od pięciu lat pomaga autorom i autorkom rozwijać pomysły na filmy oraz stawiać pierwsze kroki w branży filmowej.

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Magdalena Boczarska, Katarzyna Janowska, Robert Bolesto, Mariusz Włodarski i Piotr Dzięcioł w jury

Po rekordowej liczbie 1128 zgłoszeń jury w składzie Magdalena Boczarska, Katarzyna Janowska, Robert Bolesto, Mariusz Włodarski i Piotr Dzięcioł wyłoniło laureatów jubileuszowej edycji konkursu. Pierwszą nagrodę zdobył Marcin Michalski za treatment „Scanboy”. To historia dwudziestolatka z niewielkiego miasta, który zaczyna zarabiać ciałem w internecie, gdy presja utrzymania rodziny okazuje się silniejsza niż narzucony mu model męskości.

Drugie miejsce zajęła Jagoda Janowska za projekt „Nóż i dziewczyna”. Bohaterka historii po dwudziestu latach spędzonych w więzieniu wychodzi na wolność i próbuje odkryć prawdę o wydarzeniach, za które została skazana. Jagoda otrzymała także Stypendium Fundacji Rodziny Staraków w wysokości 50 tys. zł za ten sam projekt.

Trzecia nagroda trafiła do Tomasza Jeziorskiego za „Proces” – opowieść o uznanej malarce i wykładowczyni ASP, która staje po stronie swojej asystentki oskarżającej wpływowego dziekana o molestowanie. Projekt został dodatkowo uhonorowany Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 10 tys. zł.

Jury przyznało również wyróżnienie dla „Pod dywanem” autorstwa Dariusza Janiczaka. To pełna wyobraźni historia dziewięcioletniego Henia, który odkrywa surrealistyczną krainę ukrytą pod dywanem.

Wyróżnienie StoryLab.Pro otrzymała Katarzyna Wiśniowska za projekt „Stormy”, opowiadający o podróży przez Anglię, żałobie i próbie odnalezienia bliskości po stracie najbliższej osoby.

Konkurs Wyobraź Sobie – zróżnicowane kino

Gala odbyła się w Starym Browarze w Oborach. Miejsce nie było przypadkowe. Historyczny kompleks w Oborach, którego rewitalizację prowadzi Fundacja Rodziny Staraków – Honorowy Patron Konkursu Wyobraź Sobie – przez cały Weekend Finałowy był przestrzenią spotkania nowych talentów z najbardziej doświadczonymi przedstawicielami polskiego kina.

Tegoroczny finał pokazał, jak różnorodne historie chcą dziś opowiadać nowi twórcy filmowi. Wśród finałowych projektów znalazły się zarówno współczesne dramaty społeczne, jak i kino historyczne, familijne, psychologiczne oraz gatunkowe. Bohaterami tych opowieści byli m.in. głucha dziewczyna marząca o aktorstwie, studentka opętana przez dybuka czy awanturnik-etnograf tropiący tajemnicę sprzed lat. To właśnie różnorodność tematów, bohaterów i perspektyw była jednym z najmocniejszych wyróżników V edycji konkursu.

O tym, że Konkurs Wyobraź Sobie jest czymś więcej niż jednorazowym wydarzeniem, świadczą losy projektów z poprzednich edycji. „Baśka, wio!” Moniki Zięby-Rybowskiej, finalistki ubiegłorocznej edycji, otrzymała w maju 2026 r. dofinansowanie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na produkcję filmu. Projekty „Decyzja” Jędrzeja Bączyka oraz „Forma otwarta” Tomasza Jeziorskiego uzyskały wsparcie PISF na rozwój, a kolejne rozwijane są dziś we współpracy z uznanymi producentami i firmami produkcyjnymi. Podobną drogę przeszła także „Olbrzymka” Zuzanny Plisz, która po udziale w konkursie otrzymała dofinansowanie na development scenariuszowy. Dla wielu uczestników Konkurs Wyobraź Sobie staje się pierwszym krokiem od pomysłu do profesjonalnej produkcji filmowej.

Marcin Michalski, laureat I miejsca, Jagoda Janowska, laureatka II miejsca i stypendystka Fundacji Rodziny Staraków Foto: Mat. Pras

„Chopin, Chopin!” wygrywa nagrodę Polskiej Gildii Producentów

Podczas gali wręczono również Nagrodę Producent Roku 2025 im. Piotra Woźniaka-Staraka Polskiej Gildii Producentów. W kategorii film zwyciężyli Michał Kwieciński i Jan Kwieciński za film „Chopin! Chopin!”, natomiast w kategorii serial nagrodę otrzymała Anna Kępińska za produkcje „Heweliusz” oraz „Projekt UFO”.

Pięć edycji Konkursu Wyobraź Sobie to tysiące zgłoszonych pomysłów i setki godzin warsztatów poświęconych rozwojowi nowych historii filmowych. Przez lata konkurs wspierali wybitni przedstawiciele polskiego kina i mediów skupieni w Kapitule Konkursu Wyobraź Sobie: Ewa Puszczyńska, Allan Starski, Grażyna Torbicka, Edward Miszczak i Tomasz Kot. Tegoroczny finał po raz kolejny pokazał, że w Polsce nie brakuje autorów i autorek gotowych opowiadać odważne, oryginalne historie.