Premiera „Shreka 5” 30 czerwca 2027 r.
Po 15 latach wróci na ekrany Shrek. Czy stanie się ważnym bohaterem kolejnego pokolenia dzieci?
Historia tej serii zaczęła się ćwierć wieku temu. Jeffrey Katzenberg, odpowiedzialny wówczas za dział animacji w wytwórni DreamWorks, był jednym z najlepszych hollywoodzkich producentów. I mądrym człowiekiem, który rozumiał rytm współczesności. Założył więc, że dzieci wychowane na MTV i grach komputerowych wydoroślały i bajki o królewnach przestały je bawić. Zaczął do najmłodszych widzów mówić jak do małych dorosłych – o prawie do inności, o wolności, o życiowych ambicjach, o świecie pełnym przemocy, której trzeba stawić czoła, o wartości przyjaźni i lojalności. To on stworzył kiedyś u Disneya Króla Lwa, on – już w DreamWorks – powołał do życia mrówkę Zet, mustanga z Dzikiej Doliny rybki z ferajny, szopa pracza, a przede wszystkim Shreka.
Zielonego ogra wypatrzył w książeczce 93-letniego rysownika z Bostonu Williama Steiga.
– Bohaterów wyruszających w świat, by znaleźć miłość, jest w bajkach wielu – powiedział mi kiedyś w wywiadzie. – Ale u Steiga uderzyła mnie prosta prawda: ten stary człowiek wiedział, że żeby móc kogoś pokochać, najpierw trzeba zaakceptować samego siebie.
Pierwszy „Shrek” pojawił się na ekranach w 2001 roku. To był film o ogrze, który zdobywa miłość pięknej księżniczki Fiony. Nie zamieniając się po jej pocałunku w przystojnego królewicza, lecz pozostając sobą – tłustym stworem ze sterczącymi, zielonymi uszami. W drugiej części Shrek musiał przekonać do siebie teściów, w kolejnej – stawiał czoła następnemu wyzwaniu. Szukał kogoś, kto po śmierci ojca Fiony mógłby zasiąść na tronie. Bo on sam nie chciał być królem, wolał rozkoszować się spokojem i ojcostwem. W „trójce” scenarzyści wprowadzili także na ekran postacie z tradycyjnych bajek. Źli i przegrani bohaterowie – kapitan Hak, rozmaite wiedźmy i brzydkie siostry Kopciuszka – chciały wreszcie wygrać. A Śnieżki i śpiące królewny okazywały się rozpieszczonymi i zazdrosnymi pannicami, które życie zmusza wreszcie do walki. Zaś w czwartym filmie Shrek trafiał do alternatywnej rzeczywiści, jakby chciał na trochę uciec od rodzinnego życia. Od tego filmu, który miał premierę w 2010 r., minęło jednak sporo czasu.
Teraz już – jak można wyczytać w pierwszych przeciekach – Shrek i Fiona zaczynają nowy etap życia. Ich dzieci są dorosłe, oni muszą znaleźć sobie nowe cele.
Na razie widzowie mogą obejrzeć zwiastun filmu (po angielsku, ale też z wgranym polskim dubbingiem). O treści można na razie powiedzieć niewiele, wytwórnia zresztą chce utrzymać w tym względzie tajemnicę. W wersji brytyjskiej głosu znów udzielą bohaterom Mike Myers, Eddie Murphy i Cameron Diaz. W polskiej wersji jednym z wielkich atutów był znakomity, pełen humoru i językowego wyczucia przekład Bartosza Wierzbięty. I oczywiście głosy: Zbigniewa Zamachowskiego jako Shreka, a przede wszystkim w roli Osła Jerzego Stuhra, którego producenci uznali za jeden z najlepszych podkładów na świecie. Aktor został zaproszony na canneńską premierę filmu.
Fani „Shreka” sugerowali, że w nowej wersji rolę Osła mógłby przejąć w dubbingu Maciej Stuhr. Na razie jednak tak się nie stało. Także inne postacie mówią nowymi głosami i na razie nie wiadomo, czy tak już zostanie.
Reżyserami filmu „Shrek 5” są Walt Dohrn i Conrad Vernon. Scenariusz stworzył Michael McCullers. Premiera była już dwukrotnie przesuwana. Miała odbyć się latem 2026 roku, potem w grudniu 2026. Nowa propozycja to 30 czerwca 2027 r. A już pojawiają się plotki, że producenci chcą pójść za ciosem i przygotowują „Shreka 6”.
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