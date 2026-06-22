We wszystkich częściach „Toy Story” głos szeryfowi Chudemu użycza Tom Hanks.
To najwyższe otwarcie filmu w tym roku. Następne miejsca zajmują „The Super Mario Galaxy Movie” (270 mln), „Project Hail Mary” (160 mln) oraz „Dzień objawienia” Stevena Spielberga (93 mln). W historii animacji lepsze otwarcie w Stanach i Kanadzie mieli tylko „Iniemamocni”, zarabiając w 2018 r. 182 mln dolarów. Na globalnej liście przebojów „Toy Story 5” Pixara i Disneya trafiło na szczyt zestawienia.
Hollywood czuje się najbezpieczniej, gdy odcina kupony od dawnych sukcesów. A co może być bardziej intratnym biznesem niż kultowe filmy dla dzieci? Zwłaszcza w czasie wakacji. „Toy Story 5”, choć wydawało się, że ta seria już się wyczerpała i zamknęła, zbiera też bardzo dobre recenzje. Tym razem twórcy filmu pytają, czy wśród elektronicznych gadżetów jest jeszcze miejsce na tradycyjne zabawki. I jak dziś uruchomić wyobraźnię i wrażliwość dziecka, które spędza czas przy grach komputerowych, a z rówieśnikami kontaktuje się przez internet?
Pierwsza animacja „Toy Story” narodziła się w 1995 r. Była opowieścią o dziecięcych zabawkach, które– gdy nikogo nie ma w pobliżu –ożywają i prowadzą własne życie. Główny bohater kowboj Woody (w polskiej wersji Chudy), dotąd ulubieniec małego Andy’ego, zaczyna być zazdrosny, gdy chłopiec dostaje nowego ludzika Buzza – kosmicznego strażnika z bardzo dużym poczuciem własnej wartości. Los sprawi jednak, że obaj zawieruszą się i razem będą szukać drogi powrotnej do domu Andy’ego. To była pierwsza długometrażowa animacja zrealizowana całkowicie komputerowo. Powstała w firmie Pixar we współpracy z Disneyem.
Cztery lata później na ekrany weszła druga część filmu, w 2010 r. – trzecia, w 2019 r. – czwarta. Teraz, po siedmiu latach Disney proponuje część piątą. I cóż, twórcy serii idą z postępem. Rozumieją, że świat się zmienia, a tradycyjne zabawki muszą stawić czoła nowoczesnej technologii.
Pod koniec trzeciego filmu Andy, który zdążył już dorosnąć, przekazał towarzyszy swojego dzieciństwa małej Bonnie. W części czwartej Buzzowi i Chudemu przybyła więc nowa, dziewczęca zabawka – Jessie. Teraz jednak cała trójka musi stawić czoła urządzeniu nowej generacji – o uwagę Bonnie walczą z tabletem Lilypot.
„Robimy filmy dla wszystkich, nie zastanawiając się nad ich targetem. Ale wiemy, że na widowni będą dzieci. Dlatego nasi bohaterowie nigdy nie przeklinają, nie palą, nie są nihilistami” – mówią zgodnie producenci z Pixara i Disneya. I trzeba przyznać, że ich animacje nie są łatwe. Poza zabawą i uśmiechem niosą często pytania o kondycję dzisiejszych relacji między ludźmi, o samotność, zagubienie, poczucie, że jest się niepotrzebnym.
Czytaj więcej
Premiera „Shreka 5” została przełożona na lipiec 2027 r., ale w sieci pojawił się już zwiastun filmu.
Warto też zauważyć, że „Toy Story 5” ma bardzo silnych partnerów marketingowych, m.in. Porsche, Adidasa, Kellogg's, AT&T, Papa John’s. Spoty tych firm będą emitowane do 4 lipca, a ich wartość medialną ocenia się na ok. 200 mln dolarów.
Ale producenci „Toy Story 5” mają zapewne też inne ambicje. Dotychczas filmy z tej serii dostały 11 nominacji do Oscarów i 3 statuetki –dwie za film animowany, jedną za muzykę. Czy „piątka” pójdzie w ich ślady? Ma na to szansę.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas