Jak być nowoczesnym, czyli sztuka, architektura i design XX/XXI wieku

Z trzech głównych wywoławczych haseł ekspozycji w MNK najbardziej powszechnym i bezspornym jest postmodernizm dla określenia zjawisk lat 90. Ostatnia dekada kończąca wiek XX jest już na tyle oddalona w czasie, że pozwala na spojrzenie z dystansu.

Kolorowy postmodernizm i racjonalny neomodernizm

Postmodernizm łamał konwencje i wyróżniał się niepohamowaną różnorodnością form i inspiracji, co było manifestacją kontestacji i twórczej wolności, ale jednocześnie prowadziło do eklektycznej stylistyki, w której wszystko funkcjonowało na równych prawach. Od tradycji do nowych eksperymentów, co przystawało do kończącego się XX wieku, jak i zapowiadało początek XXI.

W kontrze do szarości PRL-u postmodernizm był niesłychanie kolorowy, o czym przypomina m.in .architektoniczny projekt Marka Budzyńskiego nowej Biblioteki Uniwersyteckiej (BUW-u) w Warszawie, na zewnątrz grający barwnymi kontrastem nowej zielonej elewacji i różowego rusztu historycznej magazynowej konstrukcji biblioteki, zamienionej w rzeźbę.

Postmodernistyczna rzeźba "Królowa Midas szuka Bugsa" Marka Kijewskiego i Małgorzaty Malinowskiej „Kocur", 1995, depozyt, Fundacja GESSEL dla Muzeum Narodowego w Warszawie

Postmodernizm korespondował z ideą „końca historii” Francisa Fukuyamy i teoretycznie mógł być zapowiedzią końca nowoczesności. Ale wkrótce się okazało, że nie nastąpił ani koniec historii ani nowoczesności.

Dekadę później – na początku XXI wieku - scenę artystyczną zdominował neomodernizm, charakteryzujący się funkcjonalizmem i racjonalizmem, wpisujący w międzynarodowe nurty modernizacyjne, związane z nowoczesnymi technologiami i materiałami.