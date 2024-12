Najbardziej ustosunkowany polityk odchodzi: Andrzej Wyrobiec złożył rezygnację

O tym, że Andrzej Wyrobiec zgodził się na współkierowanie Ministerstwem Kultury tylko czasowo, mówiło się od początku jego obecności w rządzie Donalda Tuska, jeszcze gdy resortem kultury kierował Bartłomiej Sienkiewicz, obecny europoseł.

Andrzej Wyrobiec i Bartłomiej Sienkiewicz

Gdy politycy obecnego rządu zawiedli środowisko kultury, nie powołując na żadne ze stanowisk w randze wiceministra nikogo z najważniejszych bezpartyjnych menedżerów kultury (kierowano się bowiem parytetem koalicji rządzącej), co przyniosło stratę czasu oraz złe, nieprofesjonalne decyzje m. in. w sprawie KPO, Andrzej Wyrobiec był jedynym politykiem-fachowcem z doświadczeniem w sferze kultury na poziomie rządowym.

W latach 90. był dyrektorem programowym Studenckiego Centrum Kultury Pod Jaszczurami, dyrektorem Studenckiego Festiwalu Piosenki, zaś od lipca 2014 r. podsekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od stycznia 2018 do września 2019 Wyrobiec był pełnomocnikiem dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie do spraw budowy Centrum Muzyki w Krakowie. W 2020 r. objął funkcję dyrektora Teatru „Bagatela” im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie (zastępcą do spraw artystycznych jest tam Krzysztof Materna). W grudniu 2023 r. ponownie został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w MKiDN.

Andrzej Wyrobiec, polityk Platformy Obywatelskiej

Jednocześnie Andrzej Wyrobiec był od lat człowiekiem Platformy Obywatelskiej, pełnił funkcję skarbnika i sekretarza generalnego PO. W 2010 roku został pełnomocnikiem finansowym komitetu wyborczego Bronisława Komorowskiego.