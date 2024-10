Koreanka Han Kang laureatką literackiego Nobla. Wiele łączy ją z Polską

To warszawskie doświadczenie wszechobecności traumy wojennej korespondowało z historią jej ojczyzny. W „Białej elegii” Han Kang powraca bowiem do masakry w jej rodzimym Gwangju z 1980 roku, kiedy to wojsko stłumiło demonstracje potępiające zamach stanu w 1979 roku.

Z kolei w „Nie mówię żegnaj” Han Kang powracała do ludobójstwa na wyspie Czedżu z przełomu lat 40. i 50. XX wieku, kiedy w Korei zaczynała się wyodrębniać komunistyczna północ.

Po angielsku – podobnie jak w języku polskim – ukazały się w sumie jej cztery książki. Ostatnia z nich to „Lekcje greki” wydana przez Penguin Random House w ubiegłym roku, choć napisana przez Koreankę już 13 lat temu. U nas „Lekcje greki” również się ukażą – jak zapowiada W.A.B. – na początku przyszłego roku.

Fabuła brzmi jak scenariusz do nieznanego filmu Jorgosa Lantimosa: młoda kobieta z dnia na dzień traci mowę. Jej struny głosowe są zdrowe, a mimo to bohaterka nie może wydobyć z siebie słowa. W ramach terapii zaczyna pobierać lekcje greki. Udziela ich nauczyciel języka starogreckiego i filozofii – on z kolei stopniowo traci wzrok.