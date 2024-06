Joanna Warsza kuratorką Hamburga. Polka w Berlinie zagrała sztuką z Euro 2024

Czytaj więcej Ludzie To on ubrał Michała Probierza na Euro 2024. Michał Kędziora: Widać, że idzie szef Żartowaliśmy w rozmowach, że przez dwa tygodnie czerwca Michał Probierz będzie człowiekiem numer jeden w Polsce, ważniejszym niż premier czy prezydent – śmieje się Michał Kędziora, ekspert mody męskiej, autor koncepcji wizerunkowej strojów selekcjonera polskiej reprezentacji.

Szwajcar Yvan Pestalozzi przywiózł do Berlina stworzoną przez siebie w 1972 roku rzeźbę-zabawkę. „Lozziturm“ należy do najpopularniejszych elementów tego placu zabaw. Jest to złożony z plastikowych modułów, wyglądający jak korpus robaka, labiryntowy „rękaw“ do czołgania się.

Zawsze oblegana jest też piramida zbudowana przez Edgara Camela z Gwatemali, na której bokach znajduje się 20 symboli kultury Majów (Nahuales). Według kosmowizji Majów świat duchowy i świat materialny współistnieją, a Nahuales determinują energię każdego dnia. Artysta „przekłada“ to na proste komunikaty: „szanuj chwilę“, lub „nie zostawiaj śladów!“

W końcu coś dla maluchów - kopanie w ziemi: tuż przed budynkiem Gropiusbau rozerwano bruk i nawieziono piasek. Obok stoi taczka i kilka łopat. Tu aż się kłębi od pomysłów - dzieciaki kopią, budują zamki, wybierają pozostałe kamienie. Ten pomysł pochodzi od kolektywu „The School of Mutants“ z Senegalu i jest połączeniem piaskownicy i wykopalisk archeologicznych. Dla artystów z Dakaru to historia postkolonialna, dla dzieci w Berlinie - po prostu piaskownica, ale ich rodzice mogą pomyśleć o historii tego miejsca, gdzie 300 metrów dalej znajdowała się Kancelaria Rzeszy.

W Berlinie odtworzą mecz RFN z NRD z 1974 roku

Przez cztery tygodnie Mistrzostw Europy w Berlinie odbędzie się sześć meczów, w tym najważniejszy - finałowy na stadionie olimpijskim. A więc i na „radykalnym placu zabaw“ tematu sportu nie może zabraknąć.

Na przygotowanym przez Céline Condorelli boisku można pograć w koszykówkę, siatkówkę czy petanque, a jednocześnie dowiedzieć się przez wyrysowane na podłodze linie w różnych kolorach, od kiedy kobietom wolno oficjalnie startować w tych dyscyplinach.