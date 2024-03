Nie żyje Tomasz Łubieński. Słynny prozaik i eseista miał 85 lat

Jak pisze TVN24, Łubieński pracował także w tygodniu „Kultura”, a od 1978 publikował w czasopiśmie "Res Publica", którego był współzałożycielem.

Największą sławę Łubieńskiemu przyniósł tom esejów "Bić się czy nie bić”, który ukazał się w 1978 roku. Poświęcony był on rozważaniom o sensie polskich powstań narodowych w XVIII i XIX wieku.

Twórczość Tomasza Łubieńskiego. Eseista i dramaturg miał 85 lat

W wydanej w 2004 roku książce "Ani tryumf, ani zgon" Łubieński polemizuje z mitem powstania warszawskiego, zaś w książce z 2009 roku "1939. Zaczęło się we wrześniu" Łubieński stawia pytania o to, czy polskie państwo przygotowane było w 1939 roku do wojny i jaki jest mit polskiego września.

W latach 80. XX wieku Łubieński publikował w czasopismach emigracyjnych "Aneks" i "Zeszyty Literackie". Od 1989 do 1992 był natomiast członkiem redakcji "Tygodnika Solidarność” oraz działaczem "Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Pisarz był również między innymi członkiem Związku Literatów Polskich (1972-1983) i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od 1989), Polskiego PEN Clubu (od 1979).

W 2006 roku Tomasz Łubieński odznaczony został przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.