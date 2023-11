Darmowy listopad w rezydencjach królewskich z mnóstwem atrakcji

Ciesząca się dużym zainteresowaniem akcja odbywa się już po raz dwunasty pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tegoroczna jej inauguracja miała miejsce w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich.

Na towarzyszącej jej piątkowej konferencji prasowej prof. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego przypominał, że kiedy w 2012 roku akcja startowała, uczestniczyły w niej cztery rezydencje królewskie: Zamek Królewski na Wawelu, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. W kolejnych latach dołączyły do nich następne. I obecnie to dziewięć instytucji, a nawet można mówić o jedenastu miejscach, ponieważ w akcji biorą udział także oddziały muzeów. Prestiżowe grono powiększyło się więc o muzea w zamkowych siedzibach w Sandomierzu, Lublinie i Malborku, Zamek Żupny w Wieliczce, Zamek Królewski w Poznaniu oraz zamki w Kwidzynie i Sztumie (oddziały Muzeum Zamkowego w Malborku).

Minister zapowiedział też, że w przyszłym roku poszerzy się jeszcze w innych miesiącach oferta bezpłatnego wstępu do państwowych instytucji kultury. - Dzięki znacznemu wzrostowi budżetu resortu kultury od połowy przyszłego roku dzieci i młodzież oraz seniorzy i renciści będą mogli korzystać bez opłat z oferty przygotowanej przez państwowe instytucje kultury. – dodał.

A Marianna Otmianowska, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie podkreśliła, że „Darmowy Listopad” to bardzo ważny program dla Łazienek. – Od kilku lat konsekwentnie realizujemy strategię myślenia o naszym Muzeum nie jedynie, jako o miejskim parku, ale jako o zabytkowym ogrodzie, pełnym zabytkowych wnętrz, niezniszczonych podczas II wojny światowej, co jest tak ważne dla naszego miasta. Listopad, czyli miesiąc, kiedy jeszcze chcemy spacerować, jest doskonałym czasem, żeby również zapraszać państwa bezpłatnie do naszych licznych zabytkowych wnętrz. - mówiła