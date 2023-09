W głównej sali Muzeum zgromadzono makiety i fotografie przypominające najciekawsze obiekty wypoczynkowe PRL: sanatoria, domy wczasowe, górskie schroniska, wodne stanice i urlopowe kurorty. Powstawały w najatrakcyjniejszych okolicach: przede wszystkim w górach, nad morzem i nad jeziorami.

Pokazują różnorodność stosowanych przez projektantów rozwiązań: od tradycji po awangardę. Architekci sięgali do tradycji regionalnej tworząc niestandardowe bryły budynków spójne z miejscowym pejzażem.

Fundusz Wczasów Pracowniczych

„Słownik języka polskiego” PWN podaje, że wczasy to „wypoczynek, którego organizatorzy za opłatą zapewniają noclegi, wyżywienie, a niekiedy także rozrywki”. Co zaś kryje się pod pojęciem FWP, czyli Funduszu Wczasów Pracowniczych, wiedzą dziś już tylko emeryci. W czasach ich aktywności zawodowej urlop oznaczał zazwyczaj dwutygodniowy wyjazd wakacyjny w myśl konstytucyjnego zapisu z 1950 roku, że „obywatele PRL mają prawo do wypoczynku”.

Bazą stały się upaństwowione ośrodki służące w międzywojniu „sanacyjnym elitom”, a także powstające zgodnie z planem sześcioletnim wielkie kombinaty wypoczynkowe. Na pobyt w nich miało być stać przysłowiowego Kowalskiego. I było. Zakładano, że w 1955 roku z odpoczynku organizowanego przez FWP skorzysta dwa miliony osób, czyli kilkakrotnie więcej niż do tej pory.