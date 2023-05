Już 18 maja ruszają 4-dniowe Targi Książki i Mediów VIVELO!

Program jest niezwykle bogaty i zróżnicowany. Na PGE Narodowym zainteresowani poznają unikalny warsztat pracy fotografów podróżniczych, jak i tajniki pracy autorów książek kulinarnych. Spędzą czas biorąc udział w pokazach kaligrafii i na wystawie kimon lub – włączą się w żywiołowe spotkania z producentami i pasjonatami podcastów oraz twórcami platform streamingowych. Warto zajrzeć też strefy #gaming, gdzie można będzie przetestować m.in. konsole retro, symulatory jazdy i automaty do gry. Targi będą też unikalną szansą by poznać pasjonujący świat słuchowisk, seriali audio i podcastów. Dzięki Aplikacja Empik Go, która jest głównym partnerem strefy #audio będzie można wspaniale się zrelaksować, zasiąść w wygodnych fotelach i wypocząć na miękkich poduchach, słuchając rozmów na scenie. Rodzice wraz z dziećmi będą mogli wziąć udział w zajęciach minfulness, czy zajęciach z ekspertką od masażu Shantala, a cała strefa będzie przystosowana pod potrzeby maluchów.

Targi wyróżniać będzie także innowacyjne podejściem do budowania doświadczeń zwiedzających. Oprócz możliwości zakupu książek tradycyjnych udasz się w podróż w przyszłość za sprawą multimedialnego projektu autorstwa prof. Andrzeja Bednarczyka, Rektora ASP im. Jana Matejki w Krakowie, który przedstawi swoją wizję książki. Każda z grup wiekowych znajdzie dedykowane jej atrakcje, w wybranych strefach tematycznych:

#mamatatadziecko

Wśród wielu warsztatów dla rodziców w programie znaleźć można m.in. spotkanie z fizjoterapeutką uroginekologiczną, zajęcia mindfulness, czy warsztaty z ekspertką od masażu Shantala. Z kolei dzieci będą mogły nauczyć się sketchnotingu, poczuć się jak uczniowie Hogwartu, dzięki warsztatom z Harrym Potterem. Kicia Kocia, Bolek i Lolek, Reksio oraz Harry Potter zaproszą do wspólnej zabawy ale również nauki. W warsztatach, i panelach udział wziąć mogą zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie. Dla najmłodszych codziennie rano zaplanowane jest również czytanie na dywanie. Cała strefa będzie przystosowana pod potrzeby maluchów - podłoga wyłożona będzie matami piankowymi, nie zabraknie miejsc do karmienia dzieci, podgrzania jedzenia, czy zmiany pieluchy.

#lifestyle

Graham Masterton, Katarzyna Miszczuk, Karolina Wójciak, Katarzyna Miller, Gabriela Gargaś, Katarzyna Kubisiowska – to tylko niektórzy z autorów, których spotkasz w tej strefie. Tutaj będziesz mieć możliwość zdobycia autografu ale również rozmowy, w formie otwartego panelu, z pisarzami. W weekend dodatkowo planowane są spotkania z autorami popularnych książek o tematyce kulinarnej dzięki #livecooking. Na żywo gotować będzie między innymi Katarzyna Bosacka. Jak powstaje książka? Kto nad nią pracuje? Książka czy adaptacja filmowa? Na te pytania odpowiedzi poznamy w piątek. Wtedy też strefa zmieni nazwę na #szkoła, a atrakcje w niej przygotowano z myślą o zorganizowanych grupach szkolnych.

#Japonia

W specjalnie przygotowanej strefie będzie można poczuć się niemal jak w podróży przez Kraj Kwitnącej Wiśni. W niedzielę na Targach gościem specjalnym będzie Toshikazu Kawaguchi. Jest on autorem bestsellerowej serii „Zanim wystygnie kawa", którą pokochali czytelnicy na całym świecie. Na żywo będzie można również zobaczyć, jak powstaje rysunek mangi, który wykona Olivia Gulida, czy wziąć udział w warsztatach kaligrafii, w wykonaniu Wiktorii Borowskiej. Przez cztery dni Targów na odwiedzających czekać będzie wystawa kimon, zorganizowana przez właścicielkę marki Wisteria Gardens oraz wystawa „Samuraje – rycerze dawnej Japonii" z kolekcji Macieja Płotkowiaka z Katana.pl. Warto też skorzystać z unikalnej szansy założenia prawdziwej zbroi samuraja z jej fachowym omówieniem i okazją do zrobienia pamiątkowych zdjęć.

#audio

Targi będą też unikalną szansą by poznać pasjonujący świat słuchowisk, seriali audio i podcastów. Dzięki Aplikacja Empik Go, która jest głównym partnerem strefy #audio będzie można wspaniale się zrelaksować, zasiąść w wygodnych fotelach i wypocząć na miękkich poduchach, słuchając rozmów na scenie. Jakie gwiazdy spotkamy w tej strefie? Maćka Makselona, redaktora prowadzącego w wydawnictwie WAB, który swoim niesamowitym przemówieniem o feminatywach na TEDxKoszalin wywołał szeroką dyskusję medialną. Swoją obecność potwierdzili również Justyna Mazur i Marcin Myszka, gwiazdy podcastu true crime. Pojawi się także Krzysztof Czeczot z ekipą aktorów, który poprowadzi rozmowę "Co zamiast Netflixa?". Odwiedzający Targi będą też mieć szansę wziąć udział w spotkaniu Radio Akademii „Nauczymy cię radia", dzięki której poznają tajemnice radiowców, zasady impostacji głosu oraz budowania poprawnych wypowiedzi.