O śmierci Angelo Badalamentiego poinformowali członkowie jego rodziny. Jak przekazali, kompozytor zmarł w niedzielę. Jak dotąd nie poinformowano o przyczynie śmierci artysty. "Dziś nie ma muzyki" - powiedział w poniedziałek David Lynch w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Angelo Badalamenti od lat współpracował z Davidem Lynchem. Urodzony w Nowym Jorku kompozytor zaczął pracować z reżyserem po tym, jak został zatrudniony jako nauczyciel śpiewu dla Isabelli Rossellini w czasie prac przy filmie "Blue Velvet" (1986). Ostatecznie Badalamenti skomponował muzykę do tego obrazu, a w filmie wystąpił w roli pianisty jazzowego.

Wkrótce Badalamenti został stałym kompozytorem Davida Lyncha. Stworzył muzykę do serialu "Miasteczko Twin Peaks" (1990-91), filmów "Zagubiona autostrada" (1997) czy "Mulholland Drive" (2001). Za temat muzyczny do "Miasteczka Twin Peaks" w 1990 r. otrzymał nagrodę Grammy w kategorii najlepsze popowe wykonanie instrumentalne.

W jednym z wywiadów Lynch mówił, że często zaczynał współpracę z Badalamentim przy muzyce do filmu jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć. - Siadam obok niego, rozmawiam z nim, a on gra to, co mówię - tłumaczył.

Angelo Badalamenti był także autorem muzyki do filmów "Koszmar z ulicy Wiązów 3: Wojownicy snów" (1987), "W krzywym zwierciadle: Witaj, Święty Mikołaju" (1989) oraz "Kult" (The wicker man, 2006) z Nicolasem Cagem w roli głównej.

Kompozytor współpracował także z Davidem Bowie oraz Pet Shop Boys. W 1995 roku wystąpił na płycie "A Secret Life" brytyjskiej piosenkarki Marianne Faithfull.