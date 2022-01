„Kubuś Puchatek” Milne'a, klasyczne powieści Ernesta Hemingwaya i Agathy Christie oraz setki tysięcy nagrań dźwiękowych sprzed 1923 r. są wśród dzieł, które weszły do domeny publicznej w Nowy Rok 2022, podała agencja Associated Press.

„Kiedy dzieła trafiają do domeny publicznej, można je legalnie udostępniać bez pozwolenia i opłat. Kina mogą wyświetlać filmy, zaś orkiestry młodzieżowe mogą wykonywać muzykę publicznie, nie płacąc opłat licencyjnych” - napisała Jennifer Jenkins, dyrektor Duke’s Center for the Study of the Public Domain. - „Pomaga to umożliwić dostęp do materiałów kulturowych, które w przeciwnym razie mogłyby zostać utracone. Rok 1926 był dawno temu. Zdecydowana większość prac z 1926 r. jest wycofana z obiegu. Kiedy w 2022 r. wejdą do domeny publicznej, każdy może uratować je od zapomnienia i udostępnić, odkrywać, cieszyć się i tchnąć w nie nowe życie”.

Największym dziełem, które znalazło się w domenie publicznej 1 stycznia, jest pierwsza opowieść Milne'a o Kubusiu Puchatku, opublikowana w 1926 roku, zaś dziś szacowana na miliard dolarów franczyza Disneya.

Jednak „USA Today” poinformowało, że chociaż kreacje Disneya są chronione znakami towarowymi, ponieważ Puchatek i jego przyjaciele byli wynalazkiem Milne - firma może stracić wyłączność na tę postać.

Ale nie na Tygryska, którego Milne stworzył w 1928 roku, w związku z czym jeszcze przez kilka lat będzie pod zarządem Disneya.

Oczywiście Disney jest właścicielem praw autorskich do swojej wersji kreskówek Kubusia Puchatka, dlatego wszelkie adaptacje nie mogą przypominać disneyowskich.