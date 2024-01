Wspomnienie o Krzysztofie Leskim

Krzysztof Leski. Błyskotliwy, precyzyjny, pracowity

Ostatni raz widziałem go na kilka dni przed jego tragiczną śmiercią; został zamordowany przez przygarniętego pod swój dach w wynajmowanym mieszkaniu na Woli, młodego, zagubionego i niezrównoważonego chłopaka. Kilka godzin wcześniej napisał na swym blogu: „..odzyskałem wiarę w sens życia będącego czymś więcej niż codzienna wegetacja. Pogodziłem się z rzadkimi znakami życia od dzieci uznając je za dobry znak./…/ Jaki był Twój 2019? Nie wiem. Życzę Tobie i sobie, by był wspaniały…”. Zwłoki odkryto dopiero o kilku dniach. Posypały się wspomnienia i pytania. Tomasz Lis napisał: „…wyrzut wielki dla polskiego dziennikarstwa. Wszyscy wiedzieli, że nawet jeśli bardzo trudny, to był bezdyskusyjnie wyjątkowy. Gdzie byliśmy, gdy latami tonął?”

Gazeta Wyborcza (z którą relacje Krzysia nigdy nie były proste) zamieściła o nim wspomnienie: „Był błyskotliwy, precyzyjny, pracowity. Szkoda, że zniknął jakiś czas temu z mediów, bo brakowało jego głosu. Był cholernie zdolny. Świetne pióro, wyczucie newsa, błyskotliwy, matematyczny umysł, ogromna pracowitość, pisał szybko jak nikt inny. I tak pamiętają go wszyscy, którzy z nim kiedykolwiek pracowali. I jeszcze to, że był cholerykiem, potrafił się wściekać jak nikt inny”. Z kolei, Janina Jankowska napisał o nim: Bardzo go ceniłam i lubiłam jako dziennikarza i człowieka. Było mi bardzo przykryto, kiedy go wypychano z zawodu dziennikarskiego /…/ Jako dziennikarz był niezależny, bezstronny i niesamowicie rzetelny. Opisywał wydarzenia tak, jak je widział, zgodnie ze swoim własnym systemem wartości. To także mój system wartości i innych osób, które były w opozycji.”

Podczas tej naszej ostatniej rozmowy (kiedy udało mi się go wyrwać „sprzed komputera” - przed którym zawsze siedział rozmawiając z nielicznie odwiedzającymi go gośćmi - na pizzę do sąsiedniej knajpki), uświadomiłem sobie, że nad Krzysiem stale wisiał „cień ojca”, bohatera czasów II wojny, Kazimierza Leskiego (pseudonim „Bradl”). Krzyś nigdy wcześniej mi o nim nic nie mówił. A była to postać niezwykła. Na początku wojny, pilotowany przez niego samolot został zestrzelony przez Armię Czerwoną. Wzięty do niewoli, uciekł i, pod fałszywymi danymi, przez Lwów przedostał się do Warszawy. Tu włączył się do konspiracyjnej organizacji wywiadowczej „Muszkieterzy”, gdzie kierował komórką kontrwywiadu. Zajmował się m.in. tworzeniem szlaków kurierskich na froncie zachodnim, m.in. przez Pireneje do Hiszpanii a potem do Anglii. Walczył w Powstaniu Warszawskim , za co został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i 3-krotnie Krzyżem Walecznych. Po wojnie został skazany w procesie I Komendy WiN na 10 lat więzienia. W 1995 odznaczony medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Dla Krzysia był z pewnością wzorem, choć miał on żal do Ojca, że był praktycznie nieobecny w jego życiu.

Nagroda im. Krzysztofa Leskiego

Marzy mi się, aby dla zachowania pamięci o Krzysztofie Leskim (ale także, aby promować niezależnych dziennikarzy, dla których Krzyś mógłby być dziś wzorem), ufundować nagrodę jego imienia. Sam Krzyś zaszczytów nie lubił. W 2011, za wybitne zasługi dla rozwoju niezależnego dziennikarstwa, za działalność na rzecz przemian demokratycznych, wolności słowa i wolnych mediów, otrzymał „Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski". Kilka lat później, w 2017 odmówił przyjęcia „Krzyża Wolności i Solidarności” w związku z niezaproszeniem go na uroczystość w Pałacu Prezydenckim, oświadczając, że „pan prezydent Andrzej Duda dzieli (…) na lepszy i gorszy sort nawet tych, których nagradza medalami”.

Więcej na ten temat wkrótce przeczytać będzie można na: www.m.frybes.com/Nagroda im. Krzysztofa Leskiego.