Spot PiS. „To przerażające, że władza w Polsce robi takie rzeczy”

Powszechne oburzenie

Po publikacji spotu PiS Muzeum Auschwitz zamieściło następujący komunikat:

"Instrumentalizacja tragedii ludzi, którzy cierpieli i ginęli w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz - po jakiejkolwiek stronie politycznego sporu - uwłacza pamięci ofiar. To smutny, bolesny i niedopuszczalny przejaw moralnego i intelektualnego zepsucia debaty publicznej".

Muzeum Auschwitz wyjaśniło, że wpis dotyczy zarówno spotu PiS, jak i wcześniejszego wpisu Tomasza Lisa.

Tomasz Poręba, szef sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości i europoseł tej partii dziwi się jednak krytyce, jaka spadła na PiS po publikacji spotu. "Oburzeni? Szkoda, że kiedy ikona PO Tomasz Lis wysyłał Prezesa J.Kaczyńskiego i prezydenta A.Dudę do komory nie było żadnej reakcji. Dopiero jak to zobaczyliście to do was dotarło? Jesteście hipokrytami!" - napisał Poręba.