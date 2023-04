Tusk i Trzaskowski razem. „Czy teraz będą jak jedna pięść?”

Czy będzie koalicja PiS i Konfederacji

W porównaniu z marcem najnowszy sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” dotyczący preferencji partyjnych nie przynosi wielkich zmian. Wzrost notowań Konfederacji wciąż daje tej partii możliwość stworzenia rządu z PiS.

Partia prezesa Kaczyńskiego traci 1,3 pkt proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem (otrzymuje 33 proc.), a Konfederacja zyskuje 1,4 pkt proc. (10,4 proc.). Według symulacji podziału mandatów uwzględniającej podział na okręgi wyborcze, koalicja tych ugrupowań uzyskałaby 239 mandatów – w marcu było to 240 miejsc w Sejmie.

Pierwszą partią po stronie opozycyjnej jest wciąż Koalicja Obywatelska (24,8 proc), co daje jej 134 mandaty. KO notuje spadek o 1,6 pkt proc. Lewica lekko rośnie z 8,5 proc. do 9,4 (35 mandatów). PL2050 ma prawie identyczny rezultat co miesiąc temu – 8 proc. (poprzednio 7,9), podobnie jak PSL – wzrost z 6,2 do 6,4 proc (20 mandatów).

Tańce wokół Konfederacji

Wokół prawicowej partii kręci się dziś cała polska polityka. Jako zagrożenie traktują ją zarówno PiS, jak i PO. Na ich nagłych ruchach Konfederacja zdaje się tylko zyskiwać. Dobre notowania Konfederacji w badaniach opinii publicznej to trochę opowieść o samospełniającej się przepowiedni. Zaczęło się kilka tygodni temu, gdy w sondażach partia Sławomira Mentzena, Roberta Winnickiego i Krzysztofa Bosaka uzyskała dwucyfrowy wynik. Nagle wszyscy zaczęli się zastanawiać nad powodami tak nagłego wsparcia dla tej partii. - Może przyczyną jest prosocjalny zwrot Donalda Tuska, a Konfederacja zaczęła zabierać jej wolnorynkowych wyborców? A może to dlatego, że Jarosław Kaczyński nakazał rządowi bezwarunkowe wsparcie Ukrainy, a Konfederacja od początku grała na zmęczenie wojną i niechęć do Ukraińców, a teraz zaczęła na tym zyskiwać? – pyta w swoim komentarzu Michał Szułdrzyński.

PiS i kryzys ze zbożem

- Opcja atomowa została użyta przez rząd z dwóch powodów. Pierwszy, to kwestia polityczna i wizerunkowa, zwłaszcza w kontekście potencjalnej demobilizacji na wsi. Drugi, to taktyka negocjacyjna. Rząd chciał mieć możliwość "schodzenia" z czegoś w trakcie negocjacji z Komisją Europejską i Ukrainą - mówi w podcaście Michał Kolanko.

Kryzys na rynku zbóż – o czym pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” już wielokrotnie – nabrzmiewał od miesięcy. Politycy PiS, z którymi rozmawialiśmy, zauważają, że pierwszym elementem jego rozwiązania w sensie politycznym była wspomniana wcześniej dymisja ministra rolnictwa. Drugim – zapowiedziane w ubiegłą sobotę i częściowo już zastosowane działania, przede wszystkim pełne embargo na zboże z Ukrainy. – Tak ostre działanie jest konieczne, by zmienić zasady gry. Przede wszystkim przecinamy temat i zerujemy całą sprawę. Były obawy, że działania pośrednie spowodują, iż za kilka tygodni będą potrzebne kolejne i kolejne. Teraz sytuacja jest zupełnie inna niż przed sobotą – mówi jeden z naszych informatorów z Klubu PiS, znający myślenie władz partii. – Co więcej, teraz to Ukrainie i UE będzie musiało zależeć na tym, by sprawę rozwiązać. Tak ostre decyzje były konieczne, by zmienić sytuację negocjacyjną i perspektywę tych rozmów, zwłaszcza strony ukraińskiej. Wcześniej długie negocjacje działały niekorzystnie przede wszystkim po naszej stronie, na wielu polach – dodaje nasz informator.