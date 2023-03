Od ostatniej niedzieli października do ostatniej niedzieli marca obowiązuje czas zimowy – oznacza to tyle, że zmiana czasu w tym roku nastąpi za trzy tygodnie. Choć zegarki w naszych telefonach komórkowych i na innych urządzeniach elektronicznych przestawią się automatycznie, to należy pamiętać, że zegarki przestawiamy o godzinę do przodu – oznacza to więc dla nas krótszy sen.

Zmiana czasu 2023. Kiedy zmiana czasu z zimowego na letni?

Nadejście wiosny wiąże się z obowiązkiem zmiany czasu na letni. Już w tym miesiącu godzinę zmienimy z 2.00 na 3.00. Kiedy jednak dokładnie zmienić czas z zimowego na letni?

Co roku zmiana czasu z zimowego na letni przypada na ostatnią niedzielę marca. W 2023 roku zmiana czasu nastąpi więc w nocy z 25 na 26 marca. Przesuniemy wówczas wskazówki zegarków o jedną pełną godzinę do przodu – z godziny 2.00 na 3.00.

Czytaj więcej Zdrowie Jak zmiana czasu wpływa na nasze zdrowie? 30 października, o godzinie 3 rano, cofamy wskazówki zegarków o godzinę, przechodząc na czas zimowy, który będzie obowiązywał do 26 marca. Czy zmiana ta ma wpływ na nasze zdrowie?

Do kiedy w Polsce będzie obowiązywać zmiana czasu?

Jeszcze przed wybuchem pandemii Unia Europejska rozpoczęła prace nad przepisami, które miały doprowadzić do zniesienia zmiany czasu na terenie Wspólnoty. Komisja Europejska przedstawiła w 2018 roku projekt dyrektywy w tej sprawie. Mimo tego, nie wiadomo na razie, do kiedy w Polsce oraz całej Unii Europejskiej obowiązywać będzie zmiana czasu. „Na chwilę obecną nie jest wiadome, jakie będą dalsze losy tego projektu oraz czy i kiedy ostatecznie odejdziemy od sezonowych zmian czasu” – informowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) w minionym roku, zapytane o to, kiedy w przestaniemy przestawiać zegarki z czasu zimowego na letni i odwrotnie.

Komisja Europejska wezwała wszystkie kraje członkowskie Wspólnoty do przygotowania "przepisów prawnych, na podstawie których będą kontynuowane dotychczasowe ustalenia związane ze zmianami czasu". Przepisy te zostały przyjęte, dzięki czemu wiadomo, kiedy będziemy przestawiać zegarki w ciągu kolejnych lat.

Za zmianę czasu, która odbywa się dwa razy w roku (zmiana z czasu letniego na zimowy i zmiana z czasu zimowego na letni) odpowiada dyrektywa unijna UE 2000/84/EC. Dzięki niej na terenie całej Unii Europejskiej zegarki przestawia są w tym samym terminie, co zapobiega utrudnieniom i dezinformacji.

Jak wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, w kolejnych latach następująco będziemy zmieniać czas:

Zmiana czasu z zimowego na czas letni:

Zmiana czasu w 2023 roku: 26 marca

Zmiana czasu w 2024 roku: 31 marca

Zmiana czasu w 2025 roku: 30 marca

Zmiana czasu w 2026 roku: 29 marca

Zmiana czasu z letniego na czas zimowy:

Zmiana czasu w 2023 roku: 29 października

Zmiana czasu w 2024 roku: 27 października

Zmiana czasu w 2025 roku: 26 października

Zmiana czasu w 2026 roku: 25 października