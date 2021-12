Akcja połączona jest ze zbiórką środków na Pomorski Ośrodek Rehabilitacyjny Dzikich Zwierząt Ostoja. Za wypożyczone drzewko trzeba wpłacić darowiznę - 70 zł - na rzecz ośrodka.

Wypożyczasz, pomagasz dzikim zwierzętom

Jak podaje gdański ratusz obie placówki: Zakład Utylizacyjny i Pomorski Ośrodek Rehabilitacyjny Dzikich Zwierząt Ostoja, który od 2013 r. prowadzi szpital dla poszkodowanych dzikich zwierząt w okolicy Pomieczyna, połączyły siły, by skuteczniej chronić środowisko i pomagać dzikim zwierzętom.

Ich wspólna akcja ma cel charytatywno-edukacyjny. Ma uwrażliwiać na potrzeby zwierząt oraz przybliżyć zasady Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

- Wielu z nas nie wyobraża sobie Świąt bez żywego drzewka, a wypożyczenie choinki w doniczce jest świetnym rozwiązaniem wówczas, gdy szanujemy zasoby leśne i nie chcemy pozwolić na wycinkę drzewek, nawet tych hodowlanych - mówi Iwona Bolt, rzecznik prasowy Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.

Jak zdobyć choinkę? Na internetowej stronie stworzonej przez ZU - choinka ZUT - można obejrzeć, wybrać i zarezerwować drzewko w doniczce. W puli jest 100 drzewek, są to srebrne świerki, o wysokości od 100 do 150 cm wraz z donicą.

Rezerwacja ważna jest dwa dni. Po dokonaniu wpłaty na rzecz Ostoi - każda choinka oddana pod opiekę wymaga darowizny w wysokości minimum 70 zł na rzecz Ośrodka. Po otrzymaniu potwierdzenia Zakład Utylizacyjny przesyła informację, gdzie zgłosić się po drzewko.

Choinki będą wydawane po podpisaniu oświadczenia przejęcia opieki nad drzewkiem. - Do każdego świerku dołączona będzie instrukcja z podstawowymi informacjami na temat warunków, w jakich drzewko powinno być przechowywane oraz sposobu i częstotliwości podlewania, aby zatroszczyć się o nie możliwie najlepiej. – podaje gdański magistrat.

Większość drzewek jest już zarezerwowana. Choinki można odbierać w niedzielę, 19 grudnia w godzinach godz. 9 – 12.

A po świętach można je zwrócić do Punktu Informacyjnego Zakładu Utylizacji. Najpóźniej do 8 stycznia. Drzewka można oddawać w godzinach pracy ZU: od poniedziałku do piątku od godz. 6. do godz. 18, a w soboty między 6, a 14.

- Warto pamiętać, że drzewko powinno być w stanie nie gorszym niż w dniu wypożyczenia. Choinka nie powinna mieć połamanych gałęzi. Nie należy jej też samodzielnie przesadzać, ani zmieniać donicy – podkreślają urzędnicy.

Wolimy żywe drzewka

Choinki są też wypożyczane przez firmy komercyjne. - To rośliny przekorzenione lub balotowane, z systemem korzeniowym, zapewniającym im możliwość przyjęcia się w wypadku chęci posadzenia rośliny w ogrodzie czy na tarasie – podkreśla jedna z nich.

Wypożycza ona drzewka na okres do dwóch tygodni. Koszty wynajmu zależy od gatunku i wysokości choinki. Stanowi ok. 3/4 wartości rośliny.

- Wypożyczając drzewko wpłacasz 100 proc. wartości drzewka , z czego1/4 stanowi kaucja a 3/4 koszty wynajmu. W momencie zwrotu klient otrzymuje zwrot kaucji – tłumaczy firma.

W ostatnich latach Polacy coraz częściej stawiają na naturalne choinki kosztem sztucznych, plastikowych drzewek. Według danych Lasów Państwowych co roku do polskich domów trafia ich nawet 6 milionów.