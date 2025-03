Często rozpamiętujesz złe doświadczenia? A może ciągle martwisz się tym, co przyniosą dopiero nadchodzące dni? Myślenie o tym, co za nami – lub wybieganie w przyszłość – to naturalna umiejętność naszego umysłu. Jednak niektórzy, nawet mimo starań, nie potrafią uwolnić się od myślenia tylko w jednej perspektywie czasowej. A czas ma znaczenie. Być może jest kluczem do zrozumienia, skąd biorą się problemy ze zdrowiem psychicznym.