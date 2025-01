Pierwsza pełnia Księżyca w 2025 roku już niedługo. Kiedy dokładnie patrzeć w niebo?

Księżyc ma cztery podstawowe fazy – w nowiu znajduje się w linii prostej między Słońcem a Ziemią, a jego niewidoczna strona jest oświetlona przez Słońce, w pierwszej kwadrze jest w połowie drogi między nowiem a pełnią, więc tylko widoczna połowa jest oświetlona przez Słońce, podczas pełni widoczna strona Księżyca jest całkowicie oświetlona przez Słońce, a w ostatniej kwadrze widoczna połowa jest zaciemniona. I choć Księżyc fascynuje niemal w każdej fazie, to jednak pełnia jest tą, która robi największe wrażenie.

Kiedy pierwsza pełnia Księżyca w 2025 roku?

Pierwsza pełnia, zwana również Wilczym Księżycem, przypada 13 stycznia 2025 roku o godz. 23:27.

Starożytne ludy wykorzystywały ruchy Księżyca do określania lat czy pór roku. W związku z tym nadawały mu nazwy związane z pogodą, roślinami czy zwierzętami kojarzonymi z danym momentem roku. Tym samym styczniowa pełnia zyskała miano Wilczego Księżyca, ze względu na to, że w tym czasie często słuchać było wycie głodnych wilków. Inne nazwy tej pełni to Stary Księżyc lub Lodowy Księżyc.

Jeżeli natomiast pod uwagę weźmiemy astrologię, to nadchodząca pełnia będzie pełnią Księżyca w Raku.