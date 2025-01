Przełomowe odkrycie dotyczące dinozaurów. „Hipotezy, których się trzymaliśmy, nie były słuszne”

Autorzy nowego odkrycia mówią o wypełnieniu luki we wczesnej historii ewolucji dinozaurów. Odkrycie nowego gatunku, któremu nadano nazwę Ahvaytum bahndooiveche, to efekt precyzyjnego badania skamieniałości zlokalizowanych w formacji geologicznej Popo Agie w stanie Wyoming (USA).

Jak odkryto „najstarszego dinozaura Ameryki Północnej”?

Najnowsze odkrycie archeologiczne, opisane w „Zoological Journal of the Linnean Society”, to efekt pracy grupy paleontologów z University of Wisconsin–Madison Geology Museum (UWMGM). Badacze dokonali analizy skamieniałości, które wydobyto w latach 2013-2016 z formacji geologicznej Popo Agie. Precyzyjne badanie pozwoliło określić wiek skamieniałości – w tym odkrytych szczątków nowego gatunku dinozaura – na ok. 230 milionów lat. Tym samym potwierdzono jedną z tez, która mówi o tym, że dinozaury pojawiły się na półkuli północnej kilka milionów lat wcześniej, niż dotychczas zakładano.

Według autorów badania przedstawiciel gatunku Ahvaytum bahndooiveche nie należał do kategorii prehistorycznych gigantów. Na podstawie odkrytych fragmentów skamieniałości oszacowano, że pod względem rozmiarów zwierzę mogło być „wielkości kurczaka”. Dinozaur miał za to wyróżniać się m.in. szczególnie długim ogonem.

Nowy głos w dyskusji o ewolucji prehistorycznych gadów?

Odkrycie dokonane przez badaczy z UWMGM może sprawić, że w dyskusji o historii dinozaurów może pojawić się nowy głos. Zgodnie z głównym nurtem debaty paleontologów dinozaury miały pojawić się najpierw w regionie zwanym Gondwaną. Chodzi o południową część prehistorycznego superkontynentu, czyli Pangei.