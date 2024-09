Superpełnia i zaćmienie Księżyca naraz. O której patrzeć dziś w nocne niebo?

Perygeum orbity to miejsce, w którym Księżyc znajduje się możliwie najbliżej Ziemi. Jeśli zbiegnie się to z pełnią, mówimy o zjawisku tzw. superpełni. W tym czasie satelita wydaje się znacznie większy i jaśniejszy niż zwykle. Tym razem będzie oddalony od nas o 363 497 km i około 400 km od perygeum orbity. Poprzednia superpełnia miała miejsce 19 sierpnia.

Kukurydziany Księżyc już 18 września

Pełnia Księżyca występuje regularnie, średnio co 29,5 dnia. O wystąpieniu tego zjawiska astronomicznego mówimy w momencie, gdy satelita znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. Dzięki temu możemy podziwiać Księżyc w pełnej krasie, bowiem praktycznie cały obszar zwrócony w stronę naszej planety jest oświetlony. W tym miesiącu pełnia nastąpi dokładnie 18 września o godzinie 4:36. Księżyc pojawi się na niebie sporo wcześniej, bo już dziś o 18:54, a zajdzie jutro o 6:23.

Każda pełnia ma swoją nazwę. Zwykle jest ona powiązana ze zmieniającą się przyrodą i zmianami zachowania zwierząt. We wrześniu na niebie pojawi się Kukurydziany Księżyc. To określenie nawiązuje do okresu zbioru plonów, w tym kukurydzy, który przypada na koniec lata i początek jesieni. Poza tym odnosi się do pełni najbliższej równonocy jesiennej. Można również spotkać się z określeniami Księżyc Plonów, Jęczmienny Księżyc lub Żniwny Księżyc. Kolejna pełnia wypada 17 października.

Kiedy nastąpi zaćmienie Księżyca?

W nocy z 17 na 18 września wystąpi nie tylko superpełnia, ale również częściowe zaćmienie Księżyca. O zjawisku zaćmienia mówimy w momencie, gdy nasza planeta znajdzie się między Słońcem a Księżycem w pełni, a satelita wejdzie w stożek cienia rzucanego przez Ziemię. Częściowe zaćmienie oznacza, że cień Ziemi padnie tylko na fragment satelity.