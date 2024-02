Astronomowie odkryli najjaśniejszy obiekt we Wszechświecie

Naukowcy uważają, że energia emitowana przez kwazar J0529-4351 sprawia, że jest on ponad 500 bilionów razy jaśniejszy od Słońca.



- Całe to światło pochodzi z gorącego dysku akrecyjnego, którego średnica mierzy siedem lat świetlnych. To musi być największy dysk akrecyjny we Wszechświecie – powiedział doktorant i współautor badania Samuel Lai. Dysk akrecyjny to wirująca struktura uformowana przez pył i gaz, opadający na silne źródło grawitacji.

Siedem lat świetlnych to odległość 15 tys. razy większa niż odległość między Słońcem a orbitą Neptuna — podaje BBC.