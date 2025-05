Rozpoczęła się inauguracja Leona XIV

Homilie papieskie podczas inauguracji

Tradycyjnie przemówienie papieża w czasie mszy inauguracyjnej pontyfikat ma charakter programowy. Do historii przeszły słowa papieża Jana Pawła II z homilii inaugurującej jego pontyfikat 22 października 1978 r.: "Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!" Padły wtedy również słowa: "Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi".

Jan Paweł II tego dnia, wyznał również, że jest "synem Polski", "synem narodu, którego historia od zarania dziejów i którego tysiącletnia tradycja naznaczone są żywą, mocną, nigdy nie przerwaną, przeżytą i głęboką więzią ze Stolicą Piotrową. Narodu, który tej Stolicy pozostał zawsze wierny".

Słowa te przytoczył również papież Benedykt XVI w czasie inauguracji swojego pontyfikatu 24 kwietnia 2005 r. Podkreślał wówczas, że "Kościół jest żywy" i "jest przyszłością świata". "Nie lękajcie się Chrystusa, On nie pozbawia niczego, On daje wszystko. Kto oddaje się jemu, otrzymuje stokroć więcej. Tak, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, a odnajdziecie prawdziwe życie" - powiedział Benedykt XVI.

Papież Leon XIV

Leon XIV został wybrany przez konklawe 8 maja 2025 roku. Francuski kardynał protodiakon wygłosił formułę „Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam” („Oznajmiam wam wielką radość, mamy papieża”). Następnie wymienił imię i nazwisko kardynała oraz imię, które przyjął. Nowym papieżem został Robert Prevost, który przybrał imię Leon XIV. To pierwszy w historii papież z USA.