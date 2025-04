W Watykanie trwają uroczystości związane z pochówkiem papieża Franciszka. W środę rano trumna z ciałem papieża została przeniesiona w uroczystej procesji z kaplicy w Domu św. Marty do Bazyliki św. Piotra.

Co zostanie włożone do trumny papieża Franciszka?

Otwarta trumna została ustawiona na środku świątyni na niewielkim podwyższeniu. Do piątkowego wieczora hołd zmarłemu będą mogli oddawać wszyscy wierni (w czwartek od godz. 7 rano do północy, w piątek od godz. 7 rano do 19).

W piątek o godz. 20 odbędzie się kameralny obrzęd zamknięcia trumny. Będzie mu przewodniczył kardynał kamerling Kevin Joseph Farrell. Oprócz niego najbliżsi współpracownicy zmarłego. Wśród nich m.in. były sekretarz stanu, wikariusz Rzymu, prefekt Domu Papieskiego, jałmużnik, kanonicy Bazyliki św. Piotra, sekretarze zmarłego papieża. Twarz Franciszka zostanie zasłonięta białym welonem, a do trumny będzie też włożony woreczek z monetami wybitymi za jego pontyfikatu oraz specjalny dokument podsumowujący czas jego zarządzania Kościołem.

Jak będzie wyglądał pogrzeb papieża Franciszka?

Msza święta pogrzebowa będzie odprawiona na placu św. Piotra w sobotę 26 kwietnia o godz. 10. Będzie jej przewodniczył kard. Giovanni Battista Re, dziekan Kolegium Kardynalskiego. On też wygłosi homilię. Udział w uroczystościach zapowiedział już prezydent USA Donald Trump wraz z małżonką. Obecni będą również m.in. prezydent Francji Emanuel Macron, prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, prezydent Polski Andrzej Duda oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.