Po śmierci Franciszka. Kiedy konklawe wybierze nowego papieża?

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, konklawe, czyli zgromadzenie kardynałów mające na celu wybór nowego papieża, powinno rozpocząć się między 15. a 20. dniem po śmierci papieża.

Czas ten służy zarówno formalnym przygotowaniom, jak i umożliwia kardynałom z całego świata przybycie do Rzymu. W tym okresie odbywają się również tzw. kongregacje ogólne kardynałów, podczas których omawiane są sprawy Kościoła, czy organizacja nadchodzącego konklawe.

Obecnie funkcję zwierzchnika Kościoła katolickiego w okresie sede vacante pełni kamerling, czyli kardynał wyznaczony do administrowania Stolicą Apostolską do czasu wyboru nowego papieża. W przypadku obecnego pontyfikatu jest to kardynał Kevin Farrell, który ogłosił śmierć Franciszka i kieruje przygotowaniami do konklawe.